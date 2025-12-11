Fed再降息1碼 央行恐按兵不動

美國聯準會（Fed）10日宣布，將聯邦基金利率下調1碼（0.25個百分點），目標區間降到3.5％至3.75％。這是聯準會自9月以來連續3度降息，但決策過程中罕見有3名官員投票反對。我央行18日將召開理監事會，是否跟進備受關注，不過金融圈一面倒認為，台灣今年「高經濟、低物價」，央行沒有降息的理由。

聯準會在為期2天的貨幣政策例會後發表聲明稱，在考慮進一步調整利率的幅度和時間點方面，將小心評估新數據、前景展望變化以及總體風險狀況。聯準會主席鮑爾在記者會上說：「聯邦基金利率現在位於寬泛的中性利率估測區間，我們現在處於良好位置，可以等待和觀察經濟形勢如何發展。」

此次降息決策出現分歧，聯準會「聯邦公開市場委員會」（FOMC）投票結果為9比3。投下反對票者包括，身兼白宮經濟顧問委員會主席的理事米蘭（Stephen Miran），他要求降息2碼，另有2名地區性聯準銀行總裁主張維持利率不變。這是2019年以來，首次有如此多成員持不同意見。

同時，聯準會發布的利率點陣圖顯示，官員預測的2025年和2026年聯邦基金利率中位數維持在3.4％和3.1％不變，亦即明年和後年預計將分別再降息1碼。但交易員仍堅持押注明年會降息2次，下一次降息1碼將在6月啟動。

聯準會10日帶來的最大亮點是，將從12日開始，每月買進約400億美元的短天期國債，預計購債活動將「保持高位數月」，隨後可能「顯著減少」。此舉旨在維持銀行體系的準備金供給量，以確保市場流動性，官方強調並非重啟「量化寬鬆」（QE）。

國內金融圈認為，川普4月祭出對等關稅，打亂全球經濟步調，但台灣卻像「撿到槍」AI出貨爆發，交出史無前例的出口表現，經濟成長率衝上7.37％、消費者物價指數年增率卻不到2％，這是上半年想都想不到的光景。但關稅衝擊可能遞延至明年浮現，屆時才有貨幣政策操作空間。

大型金控經濟學家認為，央行眼前比較頭疼的是房市如何調控，雖然房市交易明顯轉冷，但若此時鬆綁，恐讓台股資金流進房市，再度炒熱房市；若又跟進聯準會「降息、放錢」，屆時資金洪流會造成房股資產泡沫化，這都不是央行樂見。