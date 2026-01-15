Fed利率下行、戰火未停歇 2026投資這資產你一定要有！

財經中心／余國棟報導

地緣政治不確定性仍干擾市場情緒，推升避險資產需求，帶動黃金市場於2025年全年累積漲幅超過60％，反映投資人在市場不確定性高的環境下，對於資產分散與保值功能的重視。展望黃金後市，國泰證券抱持「正向」看法，在經濟成長放緩與利率下行的背景下，黃金價格短期可能呈現區間震盪，但中長期仍具配置價值，適合作為投資組合的防禦性資產。

全球金融市場進入新年度，國泰證券觀察2026年市場發展，預期「美國貨幣政策走向」、「地緣政治變化」仍是兩大關注重點。隨著美國聯準會（Fed）政策立場持續轉向寬鬆，只要經濟基本面未明顯轉弱，市場出現大幅修正的風險相對有限，有助於維持資金環境的穩定。

進一步觀察個別市場表現，預期日本疫後復甦動能將持續發酵，展望「正向」。受惠於內需回溫、企業環境改善，以及基本面表現穩健三大因素，日本市場投資氛圍逐步升溫，並帶動不動產市場關注度提升。國泰證券指出，日本不動產具有「低基期、低利率」優勢，加上租金維持上升趨勢，投報率相對高於多數亞太市場，形成「高利差」吸引海外資金。另外，赴日旅遊的消費規模已超越疫情前水準，隨著人流與商業活動回溫，商辦與多元用途空間需求增加，亦有助於不動產投資信託（REITs）收益來源更趨穩定。

展望產業後市，國泰證券指出「AI」仍是市場核心主軸。首先，AI龍頭企業憑藉技術優勢與規模效應，獲利持續成長，具中長期投資吸引力；同時，AI應用推動資料中心擴建，使電力需求顯著提升，建議投資人可關注電力與相關基礎建設標的，惟需留意訂單交貨期偏長、負債比快速拉高的公司所帶來的風險。此外，若降息幅度超過預期，可能引發貨幣市場資金大量轉向債市鎖利，投資人可留意科技、大型金融、公用事業等信用體質佳的債券標的，以提升投資組合的穩定度與韌性。

整體而言，2026年市場將在寬鬆資金環境，與不確定性因素交織下尋求新平衡，國泰證券建議投資人透過股、債及替代性資產的多元配置，聚焦具結構性成長的題材、穩健基本面的市場與產業，在波動環境中提升投資組合的穩定度與韌性，方能於新年度從從容容、游刃有餘地累積財富。

