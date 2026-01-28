Fed利率按兵不動！美股標指破7000點後回落

▲美國聯準會（Fed）宣布利率按兵不動，美股標普500指數在盤中一度升破7000點關口後回落。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）於台灣時間週四凌晨公布議息結果，維持利率不變，在那之前，儘管標普500指數曾首次突破7000點大關，但議息公布後微跌，道瓊工業指數、那斯達克指數則小幅收紅。

綜合《CNBC》等外媒報導，聯準會按兵不動、不繼續降息一事，符合市場預期，其決策聲明指出，美國經濟活動穩步擴張，通膨風險有所消退，失業率也在一定程度上表現出穩定跡象。

聯邦公開市場委員會（FOMC）的利率決議聲明顯示，是以10比2的投票結果通過上述決定，只有川普信任的理事米蘭（Stephen Miran），以及有望角逐下一任主席的理事沃勒（Christopher Waller）傾向於降息。

Argent Capital Management的分析專家艾勒柏克（Jed Ellerbroek）認為，聯準會將在現任主席鮑爾（Jerome Powell）於5月正式結束任期前維持利率不變，除非經濟數據發生變化、迫使他們選邊站隊，目前球是在川普總統那邊，他將提名新的聯準會主席。

28日收盤，道瓊工業指數微漲12.19點或0.025%，收49015.60點；標普500指數微跌0.57點或0.0082%，收6978.03點；那斯達克指數漲40.35點或0.17%，收23857.45點；費城半導體指數升幅較多，為189.56點或2.34%，收在8306.74點。

