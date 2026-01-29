Fed利率按兵不動 金價續創新高

美國聯準會（Fed）28日會後公布最新決議，如市場所料維持利率不變，是去年連降3碼後首次按兵不動，顯示政策暫時轉向觀望立場，但市場對未來寬鬆預期尚未消散。資金在避險、流動性及基本面多項需求共振下，持續湧入貴金屬市場，推動金價強勢突破每盎司5500美元，刷新歷史新高。

會後聲明顯示，本次決議共有兩票反對，較上次減少一票。理事米蘭與華勒均主張再降1碼，與贊成持平的多數派形成對比。聲明措辭小有更動，將經濟活動描述由先前的「緩和擴張」改為「穩步擴張」，並指出失業率已顯現回穩跡象，刪除「近幾個月就業下行風險增加」的說法，同時重申通膨仍略高於目標水準，顯示聯準會對未來景氣的態度略趨樂觀。

此次聯準會行動完全合乎市場預測。芝商所FedWatch工具顯示，市場押注本次不降息的概率為97％。知名財經記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）指出，聯準會已進入新的政策觀望期。連三次具爭議性的1碼降息後，聯準會傾向延長評估時間。

值得注意，華勒首次在利率決議中投下反對票，與長期主張寬鬆的米蘭立場一致。分析認為，此舉有助於提升華勒在聯準會主席人選競逐中的能見度。會後的預測市場PolyMarket數據也顯示，華勒順利出線的機率小幅上升。

在聯準會釋出「不急於行動」訊號後，市場對中長期寬鬆政策的預期仍未消退，推動貴金屬價格持續走高。29日金價突破每盎司5500美元，再創歷史新高，白銀、鉑金等貴金屬同步上漲。分析認為，金銀價格屢屢走高的推手其一是投資人避險需求，其二則是基本面需求不停增長，例如電子產品對白銀需求增加。

然而CNBC指出，近期的驚人漲幅早已和基本面脫節，第三項推手實為全球市場流動性過剩。隨著資產價格上漲，投資人透過槓桿操作創造更多資金，部分流動性在股市估值偏高時轉投黃金與白銀，尋求新的避風港。第四，由於各國債務日漸增加，公債作為避險資產的吸引力降低，近期全球債市拋售潮即為例證。在規模相對有限的貴金屬市場中，資金流入稍有放大，便可能引發價格劇烈波動，進一步放大行情與實際供需之間的落差。

值得注意的是，黃金、白銀價格驚驚漲，但民眾仍瘋狂掃貨，全台最大貴金屬銷售銀行台銀，向瑞士大廠訂購的「銀龍100公克」白銀條塊，上個月就售罄，目前已無貨可賣。台銀指出，除了上述銀龍條塊，還有多項產品售完，投機氛圍赤熱，投資人應留心白銀波動幅度大，風險已高！