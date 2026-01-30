Fed前鷹派官員華許獲提名接主席 立場轉與川普一致

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）前美國聯邦準備理事會（Fed）官員華許（Kevin Warsh）今天獲川普總統提名擔任下一任Fed主席，過去外界視為通膨「鷹派」的他，如今轉而支持主張大舉降息的川普團隊。

川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文宣布：「我認識凱文（華許）很長一段時間，他無疑將成為聯準會史上最偉大主席之一，甚至可能是最棒的一位。」

美媒報導，這項職務的其他主要競爭者包含川普2020年任命的現任聯準會理事華勒（Christopher Waller）、貝萊德集團（BlackRock）全球固定收益投資長芮德（Rick Rieder），以及白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。

聯準會決策官員於美東時間28日以10比2的票數，決定維持基準利率在3.50%至3.75%區間，一改去年7月以來連3降。Fed主席鮑爾（Jerome Powell）會後舉行記者會表示，美國經濟表現穩健，且通膨和就業風險均已降低，可能意味在進一步降息前，仍需等待一段時間。

川普過去數月屢批鮑爾和聯準會，引發外界擔心聯準會政策獨立性受到威脅，從而可能對美國經濟造成通膨風險。

華許曾於華爾街投銀摩根士丹利（Morgan Stanley，俗稱大摩）擔任併購銀行家，之後加入時任總統小布希（George W. Bush）政府團隊，在2002年至2006年期間擔任白宮經濟政策顧問，隨後於2006年至2011年擔任聯準會理事。

華許擔任理事期間是決策者與金融市場溝通的重要橋樑，儘管他對聯準會包含降息在內部分措施日益抱持懷疑態度。

他於2011年辭去理事，比原訂2018年任期屆滿提早數年離開。當時外界視他為通膨「鷹派」，意即他是將穩定物價和低通膨列為優先事項的決策者，通常也代表他支持較緊縮的貨幣政策和較高利率。

現年55歲的華許長期以來一直為重返聯準會鋪路，這些年也沒少批評過聯準會決策。他在2008至2009年華府拯救金融危機時曾在幕後扮演關鍵角色，2017年角逐聯準會主席時敗給鮑爾。

這回華許在立場上更接近川普。他一改多年支持自由貿易立場，轉為擁護川普的關稅政策，並於去年呼籲聯準會應更快降息。

華許認為，聯準會糟糕的政策選擇正在拖慢美國經濟成長。他去年接受福斯財經新聞網（Fox Business）專訪表示，他支持降息刺激經濟成長，即使聯準會官員認為還須評估川普關稅對通膨造成的潛在影響。

華許擁有史丹佛大學（Stanford University）和哈佛法學院（Harvard Law School）學歷，其妻珍．勞德爾（Jane Lauder）出身美國高級美妝品牌雅詩蘭黛（Estee Lauder）家族；華許的億萬富豪岳父羅納德．勞德爾（Ronald Lauder）長期和川普交好。

聯準會主席人事需獲參議院同意，當前司法部對聯準會的刑事調查恐成變數；參議院銀行委員會主導這項人事審查，但委員會成員、共和黨籍聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）放話，在司法部調查結束前他會阻擋所有川普提名的聯準會主席人選。（編譯：洪啓原）1150130