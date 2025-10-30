Fed又降息1碼！ 鮑爾：12月再降很難說 輝達市值狂飆破5兆美元

輝達執行長黃仁勳。 (圖／達志影像歐新社)

美國聯準會宣布再降息1碼，將短期利率調降至3.75%至4.00%，創下三年新低。反觀股市，AI晶片大廠「輝達」市值突破5兆美元，成為全球企業首例。美股收盤則呈現分歧，除了道瓊小跌、標普持平，那斯達克與費城半導體指數都是上揚。

美國聯準會宣布降息1碼，將短期利率調降至3.75%至4.00%，創下三年新低。同時，AI晶片大廠輝達市值突破5兆美元，成為全球企業首例，超越多國GDP總值。然而，美股收盤表現分歧，道瓊小跌、標普持平，那斯達克與費城半導體指數則上揚。聯準會主席鮑爾表示，雖有政府停擺導致數據延遲公布，但就業和通膨情況變化不大，年底前再度降息可能性不高。

聯準會今年第二次調降利率，短期利率目標降至3.75%至4.00%，創3年來新低。鮑爾表示，他和同事們的重點仍放在達成聯準會的兩大目標：讓更多人有工作，讓物價保持穩定，這一切都是為了美國人民的福祉。雖然因為政府停擺，一些重要的官方數據被延遲公布，但根據現有的公部門與私部門資料顯示，就業和通膨的情況與9月開會時相比變化不大。至於12月是否再降息，鮑爾表示，因為內部意見分歧加上政府關門，年底前再度降息的可能性恐怕不高。

密西根大學經濟學和公共政策教授Justin Wolfers認為，聯準會面臨一個全新的困境，困境在於通膨高於聯準會的期望，但另一方面失業率正在上升。專家分析，通膨高漲的同時失業率也在上升，主要是因為關稅造成的「供應衝擊」，大部分民眾對整體經濟狀況依然感到擔憂。Wolfers表示，可以看到國內生產總值隨著建設更多資料中心而增長，但國內民眾卻在努力尋找工作，或者沒有獲得他們希望得到的加薪。

在通膨高漲、不少企業大規模裁員的情況下，輝達卻靠著AI熱潮創下歷史，市值飆破5兆美元。星期三美股開盤，輝達股價飆升，成為史上第一家市值超過5兆美元的公司。從4兆美元跨越至5兆美元，輝達只用了不到4個月的時間，寫下全球企業首例。公司規模不僅超越印度、日本和德國等多個國家的GDP，而隨著公司市值飆升，持有3%股份的輝達執行長黃仁勳身價也跟著暴漲，初估淨資產高達1821億美金。

