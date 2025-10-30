Fed又降息1碼！ 鮑爾：12月再降很難說 輝達市值狂飆破5兆美元
美國聯準會宣布再降息1碼，將短期利率調降至3.75%至4.00%，創下三年新低。反觀股市，AI晶片大廠「輝達」市值突破5兆美元，成為全球企業首例。美股收盤則呈現分歧，除了道瓊小跌、標普持平，那斯達克與費城半導體指數都是上揚。
美國聯準會宣布降息1碼，將短期利率調降至3.75%至4.00%，創下三年新低。同時，AI晶片大廠輝達市值突破5兆美元，成為全球企業首例，超越多國GDP總值。然而，美股收盤表現分歧，道瓊小跌、標普持平，那斯達克與費城半導體指數則上揚。聯準會主席鮑爾表示，雖有政府停擺導致數據延遲公布，但就業和通膨情況變化不大，年底前再度降息可能性不高。
聯準會今年第二次調降利率，短期利率目標降至3.75%至4.00%，創3年來新低。鮑爾表示，他和同事們的重點仍放在達成聯準會的兩大目標：讓更多人有工作，讓物價保持穩定，這一切都是為了美國人民的福祉。雖然因為政府停擺，一些重要的官方數據被延遲公布，但根據現有的公部門與私部門資料顯示，就業和通膨的情況與9月開會時相比變化不大。至於12月是否再降息，鮑爾表示，因為內部意見分歧加上政府關門，年底前再度降息的可能性恐怕不高。
密西根大學經濟學和公共政策教授Justin Wolfers認為，聯準會面臨一個全新的困境，困境在於通膨高於聯準會的期望，但另一方面失業率正在上升。專家分析，通膨高漲的同時失業率也在上升，主要是因為關稅造成的「供應衝擊」，大部分民眾對整體經濟狀況依然感到擔憂。Wolfers表示，可以看到國內生產總值隨著建設更多資料中心而增長，但國內民眾卻在努力尋找工作，或者沒有獲得他們希望得到的加薪。
在通膨高漲、不少企業大規模裁員的情況下，輝達卻靠著AI熱潮創下歷史，市值飆破5兆美元。星期三美股開盤，輝達股價飆升，成為史上第一家市值超過5兆美元的公司。從4兆美元跨越至5兆美元，輝達只用了不到4個月的時間，寫下全球企業首例。公司規模不僅超越印度、日本和德國等多個國家的GDP，而隨著公司市值飆升，持有3%股份的輝達執行長黃仁勳身價也跟著暴漲，初估淨資產高達1821億美金。
更多 TVBS 報導
阻失業、通膨雙漲！ 美Fed「風險管理」 今年首度降息1碼
川普三催四請！美國Fed終於降息 熱錢將湧亞洲股匯市
全球緊盯！估9月聯準會降息「確定性」超過92％ 3大影響曝
搞定輝達連任穩了？蔡正元：只有黃仁勳能和蔣萬安輸贏
其他人也在看
連虧9季無所畏懼！「晶圓代工大廠」盤中炸28萬張居冠...股價連4紅 股民激喊：再不上車來不及
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美國聯準會(Fed)如預期宣布降息1碼，加上全球關注「川習會」登場，台股今（30）日早盤氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，不過盤...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
法說業績報喜無用！外資唱衰降目標價 這家股價崩跌停
光寶科（2301）昨(29)日召開法人說明會，雖釋出AI伺服器電源與液冷散熱需求強勁、明年AI伺服器相關營收占比可望挑戰新高，但美系外資卻在法說會後轉趨保守，認為第三季營業利益不如預期，甚至可能抑制市場對AI電源業務潛力的預期，維持「中性」評級並下修目標價至150元，衝擊今早股價重挫逾18元，盤中一度跌至175.5元跌停價，跌幅超過9%。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
虧大了！鴻海飆漲單周1萬名股東急下車 每張少賺2.6萬元
國際電子代工大廠鴻海（2317）近期股價飆漲，不僅衝破250元大關，更連連創波段新天價，不過這次股東開始下車，截至上周五為止，單周就有1.1萬投資人提前下車，若是以本周高點265元計算，提前下車的股民每張少賺2.6萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
【Hot台股】牛皮股鴻海股價狂飆5% 網嗨「郭董要退休兩次」分析師：繼續抱
鴻海（2317）近期的股價表現強勁，今（29）日盤中更是一度大漲逾5%，股價來到263元創新高。黃紫東表示，目前主要上漲動力來自於最近的GTC大會，鴻海董事長劉揚偉是台灣唯一受邀上台演講的業界代表，此外鴻海也被視為下一個世代「Rubin」組裝環節的合作廠商，同時也被認為是與黃仁勳AI機器人呼聲最高的合作公司。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
17個交易日只買超1天！0050遭外資痛揍 10月「失血446億」被狂倒72萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（28）日收27,949.11點，跌44.52點或0.16%。外資昨日提款台股逾271億元，其中賣超台積電8298張，結帳金額高...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股一度飆到28386點新高！市值破91兆 專家示警：小心套牢
黃仁勳加持！台積電（2330）今（29）日股價衝上1515元天價，帶動台股漲逾400點最高觸及28386點，市值一度衝破91兆元，專家表示，台股尚未過熱。不過若出現創高且爆量的情況，要留意高檔獲利了結的賣壓。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體熱瘋！旺宏連2漲停…今再飆半根「爆量33.8萬張」登冠 南亞科、力積電接力霸榜中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導美國AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）在GTC技術大會（GPUTechnologyConference）上宣布，將與美國能源部合作打造7台全新的人工智慧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
現在不賣等何時？ 金價崩跌 大咖喊話獲利了結
今年來漲勢兇猛的黃金價格，近來卻急遽崩跌，上周二盤中一度重挫逾6%，創下12年來單日最大跌幅，本周一（27日）更進一步失守4000美元大關。然而在許多投資人急著進場「撿便宜」之際，菲律賓央行官員卻強烈建議，應盡快把握當前的高價位獲利了結，更疾呼，「現在不賣還等何時？」中時財經即時 ・ 1 天前
錢鏡你家／一手台積電、一手美債ETF 億元教授揭既簡單又粗暴的致富法
美國聯準會預期10月與12月有機會再降息3碼，市場掀起債券回溫話題。債蛙的春天快來了嗎？億元教授鄭廳宜透露自己與兩個女兒共持有逾2000萬元美債，從不擔心被套牢。他認為美債正迎來兩大利多，將耐心等到20年期公債殖利率跌破3%再考慮賣出，同時看好台股與台積電明年仍是多頭格局。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
輝達帶飛台股衝破新天花板！「這15檔」狂飆創高、台積電飆破1515元 連傳產股都搭上AI順風車
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI旋風橫掃全球，輝達（NVIDIA）股價再度飆上新天價，美股主要指數同步創高，台股也跟著氣勢如虹。加權指數盤中一度攻上歷...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
外資倒貨台積翻黑 台股28000點得而復失/國旅難敵出國熱 貴又無亮點成最大危機/輝達概念再掀熱潮 矽光子、散熱雙主線發光｜Yahoo財經掃描
市場預期川普與習近平即將在南韓會面並敲定貿易框架、後續關稅壓力可望緩解，同時期待聯準會本週降息與多家大型科技股公布財報，美股四大指數連二個交易日改寫歷史新高。道瓊工業指數上漲0.71%；那斯達克指走強1.86%；標普500指數漲幅1.23%；費城半導體指數強漲2.74%。市場風險情緒回溫，稀土與資源類股走弱，但半導體與AI供應鏈大幅走高，高通宣布進軍資料中心AI推論晶片並推出新加速卡與液冷方案，股價大漲逾11%，創今年7月以來新高；輝達、科林研發、科磊與ASML ADR同步走強。台積電ADR也受惠半導體買氣回溫而走高。美股接下來將迎來超級財報周，包括Meta、微軟、Alphabet、亞馬遜、蘋果等科技巨頭即將公布成績單。亞股方面，日股回檔0.58%，仍守在5萬點上方；韓股跌0.8%，也挺住4千點之上；港股、上證指數同步下挫。台股今天開高後震盪，盤中一度上攻到28,087.93點，但追價意願不足，指數翻黑，終場下跌44.52點，收27,949.11點，跌幅0.16%，成交金額5,339.31億元，力守2萬8千點整數關卡附近。權值股走勢分歧，台積電(2330)早盤一度突破1,490元，尾盤翻黑，收1,475元，小跌5元；鴻海(2317)延續AI伺服器與自建超算中心題材，股價上攻至250元上方，刷新近18年高點；聯發科(2454)則是呈現壓回。盤面資金明顯轉往題材股，記憶體與散熱雙主線火熱：南亞科(2408)盤中衝上131.5元創新高，收漲逾8%；旺宏(2337)強鎖漲停；群聯(8299)收1,025元、雙鴻(3324)收1,040元，帶動「千金股」家數擴大到26檔。散熱指標奇鋐(3017)在AI伺服器與蘋果高階平板散熱題材發酵下，尾盤仍逼近漲停、收1,300元，顯示資金依舊鎖定AI供應鏈與高速運算受惠股；而金融族群與部分傳產走弱，壓抑指數表現。整體來看，台股處高檔震盪，電子特定族群續扮演撐盤主力。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
大股東賣了！南亞科遭台塑三寶出脫7.5萬張 落袋74億元
南亞科（2408）股價飛漲，大股東台塑（1301）、台化（1326）以及台塑化（6505）今（28）日公告，日前各自處分南亞科2.5萬張股票，3家公司合計出脫7.5萬張，獲利達74.05億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台積電衝上1520元天價！股市名師看多：AI正進入爆發期
台積電（2330）今（30）日盤中最高觸及1520元，上漲15元、漲幅1%，再度改寫歷史新高。啟發投顧副總李永年表示，隨著AI產業邁入爆發性成長階段，台積電仍有持續上攻的空間，漲勢尚未結束。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前
輝達GTC帶旺AI電力聯想？康舒領金仁寶集團續發威 3檔登前十熱門股
輝達年度GTC盛會登場，帶旺AI電力聯想？電源供應器大廠康舒（6282）今（29）領軍金仁寶集團續發威，與金寶（2312）、仁寶（2324）股價同步走強，盤中分別大漲逾7%、9%、4%，三檔個股更一舉擠進台股成交量前十名，成為市場焦點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
大股東又要賣南亞科！台塑3寶宣布將賣5.4萬張 有望套現71.82億元
台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）日前剛處分完畢南亞科合計7.5萬張股票，共計獲利74.05億元。三寶今（29）日再公告，自今起至年底將各自處分1.8萬張南亞科股票，合計5.4萬張。若以南亞科今日收盤價133估算，合計有望套現71.82億元。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前
【Yahoo早盤】台股衝上歷史新高後一度翻黑 分析師蔡明翰：續駛多頭軌道
台股今（30）早盤開高55.5點，以28,350.24點開出，多頭買盤推升指數一路挺進至28,500點之上，最高來到28,527.68點，漲逾200點，再度刷新歷史紀錄，隨後震盪翻黑探至28,223.23點。國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出，美國聯準會（Fed）29日公布基準利率再降息1碼至3.75%～4%區間，儘管主席鮑爾（Jerome Powell）淡化12月續降息的可能性，仍無損科技股對盤勢的主導力，只要AI需求不變，台股就仍在多頭軌道上。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
台壽砸150億元續租Lalaport地上權 延長營運40年…看好南港潛力
中信金昨（28）日代子公司公告，台灣人壽董事會已通過兩件位於台北市蛋黃區的重要土地與建物投資案。其中包括知名商場南港La...聯合新聞網 ・ 1 天前
鴻海攜手輝達打造AI智慧工廠，搶伺服器、機器人商機，股價放量仰攻
【財訊快報／記者劉居全報導】鴻海(2317)昨(28)日股價站上250元，董事長劉揚偉應邀參加出席輝達(NVIDIA) GTC大會Pregame Show，鴻海集團在現場展示最新AI基礎架構NVIDIA GB300 NVL72，並首次對外分享美國廠區最新智慧製造技術導入。劉揚偉也表示，鴻海目前正與NVIDIA在美國休斯頓，共同打造新世代AI伺服器智慧製造工廠， 該工廠也將成為全球首批導入NVIDIA Isaac GR00T N模型驅動的人形機器人之生產基地之一。鴻海與NVIDIA將以此為基礎，打造世界領先的AI智慧工廠標竿；加上鴻海將與輝達、Stellantis及Uber展開合作，共同推動Level 4（全自動駕駛）自駕計程車的全球開發與部署；激勵鴻海盤中股價一度攻上261元，漲幅逾4%。外資連2日買超逾3.5萬張。劉揚偉表示，鴻海過去一年擴大AI伺服器相關投資規模，鴻海集團未來將持續與NVIDIA合作，並在德克薩斯州、威斯康辛州、加州等廠區持續擴產，以滿足其需求。劉揚偉強調，鴻海與NVIDIA擁有著非常出色的合作夥伴關係。鴻海團隊正把最先進的AI數據中心解決方案帶到美國，這將有助於鴻財訊快報 ・ 1 天前