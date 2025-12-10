Fed召開決策會議 台股開盤上漲8點

▲ 台北股市今（10）日開盤小漲8.16點、來到28190.76點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 投資人在聯準會利率決議前保持觀望氣氛，美股四大指數週二跌多漲少，唯獨那斯達克指數上漲0.13%，台北股市今（10）日開盤小漲8.16點、來到28190.76點，隨後漲幅擴大。

大盤開高之際，昨日走強的中小型股持續走高，櫃買指數開盤上漲0.29點、來到264.48點。今日開盤量大強勢個股：宏達電、元晶、智邦、華東、眾達-KY；開盤量大弱勢個股：中航、新興、神達、第一銅、燿華。

廣告 廣告

權值股多數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1490元；鴻海開盤上漲0.5元、來到235.5元；台達電開盤上漲3元、來到973元。

聯準會啟動為期兩天的政策會議，市場普遍預期將宣布今年第三次降息，但部分官員近期對連續寬鬆表達疑慮，使這次決議成為近年來最具爭議的會議之一。根據CME Fed Watch工具，市場預估聯準會將基於3.75%至4%目標區間進一步降息的機率約為89%。

此外，最新數據顯示，截至11月22日的四週內，美國私人就業增加了4750人。美國10月JOLTs職位空缺僅小幅增加12000個至767萬個。外界預期，FOMC可能藉此淡化市場對明年再次降息的期待。

美股四大指數跌多漲少，道瓊指數下跌179.03點或0.38%，收47560.29點，那斯達克指數上漲30.5824點或0.13%，收23576.486點，標普500指數下跌6點或0.09%，收6840.51點，費半指數下跌2.704點或0.04%%，收7372.512點。

科技五大巨頭漲跌互見，Meta下跌1.48%，蘋果下跌0.26%，Alphabet上漲1.07%，微軟上漲0.20%，亞馬遜上漲0.45%。半導體股多數走弱，AMD上漲0.23%，博通上漲1.29%，輝達下跌0.31%，應用材料下跌0.38%，高通上漲0.39%，美光上漲2.23%。

不過，台股ADR普遍收高，台積電ADR上漲0.51%，日月光ADR上漲1.46%，聯電ADR上漲0.50%，中華電信ADR下跌0.17%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

「威強電小金雞」威聯通申購開跑 抽中一張賺20.6萬元

中興電11月、前11月營收創同期新高 法人估今年 EPS 8.2元

外資上修目標價至271元 欣興買盤搶進、股價一度漲逾6%