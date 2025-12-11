Fed如預期降息 但內部意見分歧、維持預期明年降息一碼 會議重點摘要一次看

圖為現任聯準會（Fed）主席鮑爾。 圖：翻攝自X / @RadarHit

[Newtalk新聞] 聯準會（Fed）周三（10 日）如市場預期，今年連續第三次降息一碼（25 個基點），聯邦基金利率的目標區間從 3.75%～4.00%下調至 3.50%～3.75%；但出現自 2019 年以來首度 3 票反對降息，暴露了利率決策圈內部近六年來最大的意見分歧，並暗示明年可能放慢行動步伐。

聯準會 FOMC 會後聲明指出，現有指標顯示，美國經濟活動正以溫和的速度擴張。但今年來，就業成長速度放緩，失業率在九月略有上升；而通膨率自年初以來也有所升溫，目前仍於較高水準。FOMC 目標在長期內實現充分就業和 2% 的通膨率，而經濟前景的不確定性依然很高。委員會密切關注其雙重使命所面臨的風險，並認為近幾月來就業下行風險上升。

廣告 廣告

自 2019 年來首次三票反對

本次降息和暗示明年行動放緩，幾乎完全在市場意料中。不過，這次 FOMC 內部態度也嚴重分歧。

聯準會以 9 票贊成、3 票反對的結果決定降息，這是近六年來首度有 3 名官員投反對票。包含芝加哥聯儲行長古爾斯比（Austan Goolsbee）和堪薩斯城聯儲行長施密德（Jeff Schmid）認為沒理由降息，而聯準會理事米蘭（Stephen Miran）主張應降 2 碼。

另從本次利率點陣圖顯示，此次 19 位參與討論人員中（12 位票委＋7 位列席但沒投票權的總裁），不含主張調降 2 碼的米蘭，仍有 6 人反對 12 月降息一碼，該票數分歧為 37 年來最大一次。今年聯準會已有 4 次 FOMC 會議出現反對票。七月、10 月的會議都有 2 名票委反對降息一碼，九月的會議僅米蘭一人反對。

《華爾街日報》指出，這些投票分歧反映出，在政府關門導致一些官方數據無法及時揭露甚至永久缺失下，聯準會決策者對通膨和就業的風險權衡並不一致。反對降息者主要擔心通膨下行的進展停滯；支持降息者則認為，應持續行動避免就業加速流失、勞動市場狀況惡化。

聯準會鮑爾（Jerome Powell）於會後記者會上表示，「我們有充分理由靜觀經濟後續發展」暗示在通膨進展停滯不前之際，官員們在本周做出決定前曾透露，進一步降息可能需要勞動力市場惡化的證據。

維持預測明年只降息一碼

迄今，聯準會已連續三次在 FOMC 會議降息，每次均降一碼，今年累計已降 75 個基點，自去年九月以來，本輪寬鬆周期合計降息 175 個基點。然而，從會後公佈的點陣圖顯示，聯準會決策圈的利率路徑預測，同於三個月前公佈的點陣圖，仍預計明年只會一次降息。這意味著，明年的降息動作將比今年明顯放緩。

有「聯準會傳聲筒」之稱的《WSJ》資深記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）在會後發文直言，聯準會「暗示可能暫時不會降息」，因內部就通膨和就業市場哪個更值得擔憂，罕見地存在意見分歧。本次會中有 3 名官員對降息一碼持異議，通膨下行停滯不前和就業市場降溫，導致此次會議成為近年來分歧最大的一次。

截至本周二（9 日）收盤，芝商所（CME）Fedwatch 工具顯示，市場預計本周降息一碼機率接近 88%，但接下來再降息至少一碼的機率，要到明年六月才達 71%，明年一、三、四月三次會議降息機率均未超過 50%。

刪除失業率「保持低位」

在聯準會聲明中，其他有關經濟的評價大多沿用了上次聲明的說辭，而為體現官方數據不足的影響，重申「可獲得的指標顯示，經濟活動擴張速度緩和」。

該聲明重申，今年就業成長已放緩，也對失業率的陳述略有調整。上次鮑爾表示「失業率略有攀升，但截至八月仍保持低位」，這次改為「失業率截至九月略為攀升」，刪除了「保持低位」的說法；本次聲明也說，「FOMC 關注其雙重使命所面臨的風險，並判斷近幾個月來就業下行風險已增加。」這點同於上一次。

聲明也提到，更近期的經濟指標也與這些趨勢相符，並重申通膨率自年初以來有所上升，依舊略為高企。

上調四年 GDP 成長預期

會後公佈的經濟展望顯示，聯準會官員本次上調了今年及此後三年的 GDP 成長預期，其中明年的增速上調幅度最大、提高 0.5 個百分點，其他年份均僅小幅提高 0.1 個百分點，小幅下調了 2027 年、即後年的失業率預期 0.1 個百分點，其餘年份保持不變。這種調整顯示，聯準會認為勞動市場更具韌性。

同時，聯準會官員小幅下調了今、明兩年的 PCE 通膨及核心 PCE 通膨預期各 0.1 個百分點。這體現出，聯準會對未來一段時間通膨放緩的信心略增。

和上次一樣，聯邦儲備銀行官員依然預計，到 2028 年，通膨回落至聯準會的長期目標水準 2%，那將是美國通膨率在連續七年高於聯準會的目標後首次達標。

今年 GDP 預期成長率 1.7%（九月預期成長 1.6%），2026 年預期成長 2.3%、2027 年預期成長 2%、2028 年預期成長 1.9%，長期預期成長 1.9%。 圖：Fed經濟預測

擬未來買短債 400 億美元

本次會議聲明相比上次的另一個重要變化是，這次新增了一個段落，特別指出要買短債，來保持銀行體系內充足的準備金供應。聲明指出，（FOMC）委員會認為，準備金餘額已降至充足水平，並將根據需要開始購買短期國債，以此持續維持充足的準備金供應。

這等於是宣布啟動所謂的準備金管理，為貨幣市場重建流動性緩衝。因為往往年底容易發生市場混亂，銀行通常年底減少回購市場的活動，並支持資產負債表應對監管和稅務結算。

負責公開市場操作的紐約聯邦儲備銀行周三同步發出公告，表示計畫未來 30 天透過次級市場買進 400 億美元短期國債，必要時買入剩餘久期最多 3 年的公債來維持充足的準備金水準。準備金的管理規模，將依對聯準會負債需求的預期趨勢及季節性波動來調整。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

美聯準會再宣布降息1碼! 美股道瓊飆漲497點、台積電ADR漲2.22%

Fed新主席大熱門哈塞特：降息與否將靠自己判斷 不會屈服於政治壓力