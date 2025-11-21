Fed官員對近期降息放鴿！美股道瓊漲近500點

▲美國紐約聯準銀行總裁威廉斯「放鴿」，聲稱聯準會（Fed）近期仍有再次降息的空間，激勵美股道瓊工業指數，週五收漲近500點。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）重要成員、紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）「放鴿」，認為由於勞動力市場放軟，Fed近期仍有再次降息的空間。此言激勵美股週五翻紅，道瓊工業指數收漲近500點。

綜合《CNBC》等外媒報導，威廉斯是在智利聖地亞哥發表演說時，表達對貨幣政策的看法，指出貨幣政策具有溫和的限制性，近期仍有對聯邦基金利率目標區間做進一步調整的空間，使政策立場更接近中性區間，從而在實現目標之間保持平衡。

廣告 廣告

威廉斯也提到，隨著勞動力市場降溫，就業下行風險已經上升，而通膨的上行則風險有所減輕，由於目前貨幣政策稍微比較緊，因此仍有調整空間。

報導提到，像威廉斯這樣重要的Fed成員，擁有聯邦公開市場委員會（FOMC）的投票權，他所發表的言論，形同向投資人發出訊號，即Fed領導層很可能在即將召開的12月會議中，再次下調利率，並促使交易員加大押注，認為聯準會下個月將實施今年第3度降息。CME FedWatch預測工具顯示，降息1碼的可能性超過70%，比起前一天的低於40%大幅上升。

21日收盤，美股道瓊工業指數上漲493.15點或1.08%，收46245.41點；那斯達克指數上漲195.03點或0.88%，收22273.08點；標普500指數上漲64.23點或0.98%，收6602.99點；費城半導體指數上漲54.37點或0.86%，收6406.43點。

不過，即使美股週五有所反彈，三大指數本週仍大幅下跌。標普本週迄今下跌約 2%，道瓊週跌約 2%。那斯達克指數同期下滑 2.7%。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

FED降息訊號來了？美股3指數開盤反彈 台積電ADR續跌近2%

輝達救全村僅1天就變臉！美股上演大怒神 高盛一口氣列出9大原因

輝達難救全村、美股升勢熄火！投資人焦慮加劇 分析點OpenAI角色