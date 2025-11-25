Fed官員放鴿美元回落！新台幣止跌回升， 終結連10黑。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕聯準會(Fed)官員放鴿，激勵美股收紅、美元回落，也帶動台股今日大漲逾400點，新台幣兌美元匯率早盤雖一度走貶，但午後在外資回頭買超、出口商進場拋匯下，匯價在31.5元關卡前止跌回升，最後收在31.44元、小升0.7分，匯價結束連10黑，並爆出27.99億美元近期大量。

台股今天在台積電領軍下、大漲407.93點，收在26912.17點，三大法人合計買超76.88億元。其中，外資回頭買超63.38億元。

外匯交易員指出，外資於集中市場由賣超轉為買超，但在匯市仍買賣雙向，不過外資不在一面倒匯出，有助於新台幣31.5元關卡前止跌，且出口商月底拋匯需求出籠，也使匯市交投熱絡，後續可觀察外資熱錢是否回流。

另外，美國消費者物價指數(CPI)雖然會延到12月才發布，但是今晚將公布的生產者物價指數PPI算是CPI的先行指標，市場密切關注數據變化，以及零售銷售表現。

繼紐約聯準銀行總裁威廉斯(John Williams)一席「Fed短期內仍可能降息」言論後，週一Fed理事華勒(Christopher Waller)也表示，美國就業市場仍顯疲弱，足以支撐12月再降息1碼。Fed官員陸續放鴿，市場降息預期明顯升溫。根據芝商所FedWatch工具，12月降息機率由上週約3成飆升至逾8成，推動美元回落，美元指數拉回逼近100大關。

根據央行統計，截至下午4點，美元指數下滑0.04%，韓元大漲0.46%、新幣升值0.21%、日圓也反彈0.15%、人民幣升值0.15%、台幣小升0.02%。

