Fed宣布利率不變！利率正常化啟動 法人看好非投等債收益優勢

【記者呂承哲／台北報導】美國聯準會宣布利率維持不變，符合市場預期。法人分析，2026年美債市場已逐步告別限制性高利率，轉向利率正常化階段。在經濟軟著陸訊號逐步明確下，債市投資焦點正由避險需求轉向收益導向，其中票息率相對較高的非投資等級債，成為債券投資人布局重點。

根據中國信託投信資料，去年9月掛牌的主動中信非投等債（00981D），資產規模已正式突破50億元，成為目前規模最大的主動型債券ETF。00981D經理人指出，本輪經濟循環正逐步打破傳統市場模型。過去市場普遍認為，當殖利率曲線由倒掛轉為正斜率後，約6個月內經濟將進入衰退，但本次自2024年8月轉正以來已超過17個月，經濟仍展現高度韌性，顯示貨幣政策對實體經濟的影響正隨時間遞延並逐步緩解。

法人指出，隨著聯準會採取預防性降息策略，今年市場預期仍有1至2碼降息空間，政策目標並非救市，而是將利率引導回中性水準。此種政策轉向有助降低企業再融資壓力，使經濟自擴張末期平穩過渡至溫和放緩，降低硬著陸風險。

在利率環境轉變下，非投等債的風險補償優勢逐漸浮現。歷史數據顯示，非投等債平均利差約5.21%，在衰退預期降溫情境下，扣除預期違約損失後，仍可提供逾3%超額溢酬。相較投資等級債，非投等債具備較高票息收益，可在通膨壓力尚未完全消退環境中，提供較佳收益緩衝。

在產品表現方面，00981D透過主動選債策略，近兩次配息年化配息率維持9%以上，吸引存股型投資人關注，並推升基金規模快速成長。法人分析，其規模領先主因在於主動管理能力，可在降息循環前動態鎖定高票息資產，並在利率下行時爭取資本利得空間。

展望後市，市場普遍預期聯準會可能待今年中政策方向更明確後，再啟動新一輪降息循環。法人建議，投資人可把握目前票息仍高於長期平均、且降息效應尚未完全反映的空窗期，透過主動型債券ETF分散個別企業違約風險，同時提升因應利率正常化過程中市場波動的能力。

