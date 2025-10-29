Fed宣布降息一碼、12月終止縮表計畫 續強調就業市場風險
美國聯準會（Fed）在台灣時間30日凌晨2點公布決策，調降聯邦資金利率區間1碼，降為3.75%-4%，並且12月1日起停止縮減資產負債表。聯準會今年以來已第2次降息，但聯準會主席鮑爾在記者會上表示，12月降息並非板上釘釘。
鮑爾在記者會上告訴媒體：「我們仍面臨雙向風險。在本次理事會會議討論中，對12月政策走向看法大相逕庭。12月進一步降息並未成定局，並非板上釘釘。」他並提到：「美國聯邦政府持續關門期間將會抑制經濟活動，但這些影響在關門結束後應可逆轉。」
聯準會決策聲明提及，美國就業增幅已經減緩，失業率已微升，但到8月維持低迷，最近的指標與這些發展相符，就業的下行風險在最近幾個月升高 ，取得數據的管道已受到聯邦政府關門的限制。兩位官員提出異議，理事米倫認為應該降息2碼，堪薩斯聯準銀行總裁施密德傾向維持利率不變。
決策聲明指出，「可得的指標」暗示經濟活動已以溫和步調擴張，通膨「從今年稍早以來已攀升，依然略為居高不下」。此外，聯準會將從12月1日開始停止縮減目前規模6.6兆美元的資產負債表，因證據顯示貨幣市場流動性已開始漸趨緊俏，銀行準備金水準下滑。
相較於目前每月允許多達50億美元的美國公債到期後不繼續投資，聯準會12月起將展延到期的美國公債，維持持有的美國公債部位穩定。聯準會也維持目前允許每月多達350億美元抵押擔保證券（MBS）到期的計畫不變，但將把到期後獲得的資金全數投入美國公債。
在聯準會宣布決策後，美股標普500指數漲幅略為縮小，基準的美國10年期公債殖利率升高3個基點至4.0159%，2年期公債殖利率也上漲3個基點到3.5225%，美元指數則升值0.2%，報98.869。交易商持續押注聯準會將在12月再度降息1碼，明年3月還會再降。
