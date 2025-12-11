Fed宣布降息1碼、利率連3降！川普不滿「幅度小」批鮑爾死板僵硬

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）認為，目前利率政策仍「略偏緊縮」狀態，此應會促使經濟逐步降溫，也是勞動市場非常緩慢降溫的原因之一。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美國聯邦準備理事會（Fed）今天宣布降息1碼，為今年以來連續第3次降息，使得將聯邦基金利率區間調整為3.50%到3.75%，這是三年來的最低水準。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，聯準會「處於有利的情況」，可以觀望是否進一步降息。

根據法新社、美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，鮑爾指出：「我們處於有利的情況，可根據最新數據、前景變化及風險平衡，評估額外利率調整的幅度與時機。」並強調，聯準會決定降息並非易事，需在通膨風險與就業市場疲弱間取得平衡。他說：「這是一個艱難抉擇。我們必須做出決定。」

廣告 廣告

鮑爾重申，面對通膨與就業這兩大使命，目前的政策沒有「零風險」的道路。目前高於目標的通膨大多由關稅推升，而勞動市場也面臨明顯的下行風險。就業市場的情況可能比表面看起來更糟，但這不代表至今為止的官方就業數據是錯的，因為即時估算就業成長非常困難。

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）今天如市場預期降息1碼，會後公布的「點狀圖」顯示，多數決策者預期2026年還會再降息1碼，與9月預測相同。這次決議以9票對3票通過，兩名區域聯準銀行總裁主張維持利率不變，投下反對票；身兼白宮經濟顧問委員會主席的理事米倫（Stephen Miran）支持大幅降息2碼，也投下反對票。

除了兩位反對降息、主張按兵不動的官員之外，也可看出其他決策者其實並不支持這次決定。僅有4家分區聯邦準備銀行提出調降貼現率（Fed對商業銀行緊急貸款所收取的利率）的申請。有6名決策者在經濟預測中表明，他們偏好把明年底的政策利率維持在3.75%至4%區間，也就是今天降息前的水準。

另外，聯準會聲明中提及：「委員會判斷，準備金餘額已降至充裕水準，並將根據需要開始購買較短期國庫證券，以持續維持充裕的準備金供應。」美國總統川普（Donald Trump）則對聯準會今天的降息表示輕蔑，批評「幅度相當小」，川普也再次嘲諷鮑爾「死板僵硬」、「死腦筋」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

Fed新主席大熱門哈塞特：降息與否將靠自己判斷 不會屈服於政治壓力

投資人靜待Fed決策出爐！ 美股道瓊跌179點、台積電ADR漲0.51%