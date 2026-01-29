Fed按兵不動+台股回落！新台幣收31.327元、中止連五紅

新台幣收31.327元、貶值0.7分，中止連五紅。廖瑞祥攝



美國聯準會（Fed）維持利率不變，國際美元小幅反彈，又台股今（1/30）日漲多拉回，使得新台幣匯率出現反轉，在外資雙向操作下，匯價一早觸及31.27元後，隨即回貶至31.3字頭，進口商買盤仍在，但出口商一改惜售，陸續進場拋匯，央行依舊在尾盤進行調節，終場收31.327元、貶值0.7分，中止連五紅，總成交值縮至19.245億美元。

Fed一如市場預期，主席鮑爾（Jerome Powell）宣布維持利率不變，表態將按兵不動靜待經濟變化，加上就業和通膨目標的風險趨於平衡，導致市場將收斂對6月降息的預期，美股出現小幅震盪，而美元指數小幅反彈，來到96.2附近。

廣告 廣告

台股今日開高走低，指數下跌267點，三大法人合計賣超16.6億元，其中外資買超146.59億元。新台幣匯率一早以小升2分、31.3元開出，外資雙向操作、偏匯入，推升匯價再度站上31.2字頭，波動幅度約5分，午後進出口商陸續進場，互有實質拋補，央行在倒數半小時進場調節，讓匯價由紅翻黑。

匯銀人士分析，台股漲多拉回，加上美元指數低點反彈，主要亞幣翻黑，但外資持續買超，在匯市操作偏匯入較多，推升新台幣走揚，央行不樂見新台幣一枝獨秀，皆在尾盤出手調節，跟著亞幣的腳步走，不過，本週進入月底，匯價有機會反彈，且農曆春節之前將持續往31元整數關卡邁進。

根據央行統計，美元指數小漲0.06%、歐元跌0.15%，日圓重挫0.43％，韓元貶0.31%、星幣跌0.21％，人民幣及新台幣皆小貶0.02％。

更多太報報導

利率凍結盯外資！央行理事憂產業兩極化 示警台股市值高恐加劇匯率波動

美元慘跌+台股勁揚 新台幣強升1.5角 收31.32元、創一個月半高點

美元走貶創近4年新低 川普樂見：我可以像溜溜球般操縱匯率