Fed放鴿！ 美股反彈四大指數全收漲、台積電ADR續跌0.88％
美國聯邦準備理事會（Fed）放鷹後再放鴿，週五暗示勞動市場轉弱讓降息有空間，激勵美股反彈，道瓊工業指數終場漲493點。AI（人工智慧）晶片大廠輝達跌0.96％、收178.91美元；台積電ADR跌0.88％、收275.07美元。
綜合外媒報導，美國聯準會重要成員、紐約聯邦儲備銀行總裁威廉斯表示，央行「近期」仍可降息，而不會危及通膨目標，他向投資人發出訊號，顯示聯準會領導層很可能在即將召開的12月會議上降息。根據CME FedWatch工具顯示，預期降息1碼的可能性超過70%，較前一天不到40%大幅上升。
另一方面，美國總統川普政府傳出正在考慮批准人工智慧晶片大廠輝達向中國大陸出售H200晶片，輝達股價一度上漲，但尾盤收跌0.97%。其他大型科技股如AMD跌1.09%、微軟跌1.32%、特斯拉跌1%、蘋果上漲1.97%、亞馬遜漲1.63%、Meta漲0.85%、Alphabet漲3.33%。
美股周五收盤，道瓊工業指數終場上漲493.15點，或1.08%，收在46245.41點。標準普爾500指數上漲64.23點，或0.98%，收在6602.99點。那斯達克指數上漲195.04點，或0.88%，收在22273.09點。費城半導體指數上漲54.367點，或0.86%，收在6406.434點。
道瓊工業指數週四一度上漲超過700點，但輝達等大型科技股漲勢隨即消退，在市場對12月將維持利率不變的擔憂加劇之下，股市大幅收跌。即使週五有所反彈，標普500指數本週迄今下跌約2%，道瓊工業指數也下跌約2%，那斯達克指數同期下跌2.7%。
