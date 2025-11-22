Fed放鴿！12月降息機率升 美股全面收漲、台積電ADR反跌
華爾街股市21日全面反彈，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 「放鴿」，聯準會（Fed）12月降息的預期升溫，帶動市場情緒轉強，四大指數全面收紅。
威廉斯表示，就業風險已上升，而通膨壓力持續減退。其言論使市場對12月降息機率由前一日的約29%提升至近70%。
美股主要指數表現， 道瓊指數上漲 493.15 點，收至46245.41點；納斯達克指數上漲195.035點，收在22273.083點；標普500指數上漲64.23點，收報6602.99點；費城半導體指數上漲54.37點，收6406.43點；NYSE FANG＋指數上漲34.76點，收至15799.98點。
科技七巨頭普遍收揚，Meta上漲0.85%，收報594.25美元；蘋果（Apple）上揚1.97%，收至271.49美元；Alphabet上漲3.53%，收在299.66美元；微軟（Microsoft）下跌 1.32%，收報472.12美元。
亞馬遜（Amazon）上漲1.63%，收至220.69美元。輝達（Nvidia）下跌0.97％，收報178.88美元；特斯拉（Tesla）下挫1.05％，收在391.09美元。
台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.88%；日月光ADR小漲0.51%；聯電ADR上漲1.69%；中華電信ADR小跌0.07%。
看更多 CTWANT 文章
2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看
曾遭主辦高層羞辱「蠢貨」！墨西哥環球小姐參賽佳麗戲劇性逆襲 摘下2025年后冠
搭Uber遭司機性騷擾！女狂被問「能不能一起休息」 他下車不死心再問：一千摸一下？
其他人也在看
聯準會官員放鴿 稱近期仍有降息空間
（中央社紐約21日綜合外電報導）美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）今天表示，他認為聯準會「近期」仍有降息空間。中央社 ・ 13 小時前
FED要降息？美股3指數開盤反彈 台積電續跌
[NOWnews今日新聞]美國銀行業者暗示聯準會（FED）預計在12月降息，美股一掃週四的頹勢，21日開盤反彈，道瓊工業指數上漲220點或0.5%、標普500指數和那斯達克指數都上漲0.5%。截至美東...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
FED降息訊號？美股開盤反彈 台積電ADR續跌 費半重摔5％
美國銀行業者暗示，聯準會12月可能會降息。週五（21日）美股一開盤，費半下跌近320點，跌幅近5%；道瓊工業指數止跌回升於250點，漲幅0.5%；那斯達克指數止跌回升近70點，漲幅0.23%；標普500揚25點，漲幅0.37%；台積電ADR開盤續跌4美元，跌幅逾1.35%；輝達開盤續跌2.3美元，跌幅逾1.1%。中時財經即時 ・ 13 小時前
聯準會放鴿！美股報喜「道瓊飆近500點」 台積電ADR反跌
【國際中心／綜合報導】人工智慧（AI）泡沫化疑慮導致亞股重挫，不過聯準會今（21）日表示不排除近期降息後，盤中震盪的美股受激勵上揚，終場收高。壹蘋新聞網 ・ 45 分鐘前
Fed暗示12月可能降息！美股道瓊漲近500點 台積電ADR反跌0.88%
[Newtalk新聞] 投資人再度掀起人工智慧（AI）泡沫化及AI相關股票估值過高的疑慮，21日導致亞洲股市重挫後，美國股市盤中震盪，終場反彈收漲，道瓊工業指數上漲493.15點、1.08%，那斯達克指數上漲0.88%，標普500指數上漲0.98%，費城半導體指數上揚0.86%，不過台積電ADR卻下跌0.88%，收在275.06美元。 綜合外媒報導，美國聯邦準備理事會（Fed）重要成員、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）21日說，他認為聯準會「近期」仍有降息空間，而不會危及通膨目標，他向投資人發出訊號，暗示聯準會領導層很可能在即將召開的12月會議上降息。根據CME FedWatch工具，預期降息1碼的可能性超過70%，較前一天不到40%大幅上升。 數日前，美國聯邦準備理事會（Fed）公布的最新政策會議紀要顯示，許多聯準會官員傾向於12月維持利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上月曾表示，12月降息並非板上釘釘。市場對12月將維持利率不變的擔憂加劇，美股週四大幅收跌。即使週五有所反彈，標普500指數本週迄今下跌約2%，道瓊工業指數也下跌約2%，那斯新頭殼 ・ 4 小時前
Fed放鴿！12月降息機率飆到70% 美股狂彈近500點全收漲、台積電ADR反跌
美國股市21日全面反彈，主要受到紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）意外「放鴿」刺激，投資人押注聯準會（Fed）12月降息的機率狂飆，市場情緒明顯回溫，四大指數全數翻紅。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
韓劇《你旁觀的罪》爆紅！全少妮靠「高級臉＋時髦穿搭」掀話題，私服每套都想照抄
而全少妮的私服，更是時尚編輯眼中「高級簡約系」的最佳教材。以下就來拆解她的四套代表性穿搭，保證你一學就能馬上變身高級感天花板。全少妮私服穿搭：墨綠風衣 × 牛仔丹寧疊穿墨綠色風衣外套搭配牛仔襯衫＋牛仔褲套裝，全少妮用顏色層次打造不費力的精緻度。丹寧...styletc ・ 22 小時前
台股大跌991點 財政部：國安基金密切觀察
台股連日來大洗三溫暖，輝達20日才上演「財報救全村」，助台股指數大漲846點，未料隨即傳出輝達應收帳款暴增，成砍殺要角，讓台股21日開盤急殺、盤中一度崩跌逾千點，導致前日漲幅全部報銷；台積電也重挫70元，跌幅達4.81%，指數終場大跌991點，收在2萬6434點，創史上第六大跌點。對此，財政部指出，國安基金會觀察市場情況。中天新聞網 ・ 3 小時前
好市多黑五來了 75吋電視、除濕機下殺 逾500商品優惠
美式賣場好市多（Costco）黑五購物節將於24日至30日登場，今年活動規模再創新高，賣場超過500件商品參與特惠，總優惠金額突破百萬元，從3C家電、食品、冬季服飾到生活精品，種類豐富；其中檔期最受矚目的家電與3C產品，這次優惠包含75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋及降噪耳機等。中時新聞網 ・ 1 天前
《金融》炒幣血洗！「麻吉大哥」爆倉71次「封王」 幣圈專家曝下場
【時報-台北電】藝人「麻吉大哥」黃立成近年熱衷炒幣，沒想到自10 月以來頻頻爆倉。隨著加密貨幣價格連番下挫，他的以太幣（ETH）多單也遭到強制平倉，光是11 月在去中心化交易所 Hyperliquid 上，黃立成單月爆倉高達71次，登上平台「爆倉王」寶座，成為幣圈熱議焦點。 單月狂輸71次 幣圈「爆倉王」誕生 據鏈上 Lookonchain統計數據分析，11 月以來遭清算次數最多的交易者榜單中，黃立成的 71 次遙遙領先，其次為「合約戰神」James Wynn 的 26 次、幣圈網紅 Andrew Tate 的 19 次，也讓黃立成成為為本月最具代表性的爆倉人物。自 10 月11日加密貨幣行情暴跌後，黃立成的帳戶已遭清算達145次。 Hyperliquid交易紀錄顯示，黃立成在近30日就大虧650萬美元（約新台幣2億元），盈虧率-91%，交易量更高達2.88億美元（約新台幣 90 億元）。 值得一提的是，他在9月帳面一度仍握有4566 萬美元獲利，短短數月卻因行情急轉直下，獲利全數回吐，財富大反轉讓投資人看得怵目驚心。 分析師揭「死亡螺旋」永不止步高槓桿陷阱 黃立成「屢敗屢戰」的高槓桿時報資訊 ・ 2 小時前
輝達財報亮眼 黃仁勳提3大趨勢駁AI泡沫說
（中央社舊金山19日綜合外電報導）輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，他看到的不是人工智慧（AI）泡沫，而是一個轉捩點。他認為，輝達所專精的運算技術將滲透到從編寫程式碼到日常世界中運行機器人等一切事物。中央社 ・ 1 天前
輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說
AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
又放鴿了？聯準會稱不排除降息 美股、台指期盤後反彈
即時中心／林耿郁報導美國聯準會FED再度釋放訊號，稱近期仍可降息，讓市場重燃希望；終場道瓊上漲493點、漲幅1.08%，收46245點；標普五百漲64點、漲幅0.98%，收6602點；納指漲195點、漲幅0.88%，收22273點；費半漲54點、漲幅0.86%，收6406點。民視財經網 ・ 6 小時前
Fed放鴿！ 美股反彈四大指數全收漲、台積電ADR續跌0.88％
美國聯邦準備理事會（Fed）放鷹後再放鴿，週五暗示勞動市場轉弱讓降息有空間，激勵美股反彈，道瓊工業指數終場漲493點。AI（人工智慧）晶片大廠輝達跌0.96％、收178.91美元；台積電ADR跌0.8中廣新聞網 ・ 5 小時前
輝達陷兩難！黃仁勳：財報好壞都被說AI泡沫
[NOWnews今日新聞]輝達近日剛公布Q3財報，盈餘、營收跟未來業務展望皆亮眼，但隔天公司股價和美股卻由紅翻黑，他20日在公司會議上感嘆，儘管交出令人驚豔的季度業績，但市場似乎並不領情。根據《商業內...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
路透：川普政府將放行輝達出口中國H200晶片
美國川普政府傳出有意放行輝達（NVIDIA）出口先進AI晶片給中國市場，而這也是川普企圖緩和美中關係的最新措施。太報 ・ 5 小時前
盤中一度跌逾千點 台股創史上第六大跌點
昨（20）日才反彈大漲的台股，受到美股下殺的影響，今（21）日開盤就重摔回落，盤中一度大跌超過千點，摜破2萬7000點，三大法人聯手賣超，金額高達1080億，創今年最大量。台股終場大跌991點，創史上第六大跌點。國安基金執行秘書阮清華信心喊話，強調國安基金還沒有退場，將視市場情況進行妥適處理。公視新聞網 ・ 16 小時前
台股瀉991點 史上第６慘
記者陳建興∕台北報導 輝達亮眼財報不敵市場對ＡＩ股估值過高的疑慮，加上十二月降息未明…中華日報 ・ 14 小時前
男控車牌遭冒用收14張罰單得申訴 警：照程序
男控車牌遭冒用收14張罰單得申訴 警：照程序EBC東森新聞 ・ 1 天前
台中女遭網友恐嚇買禮物卡超商痛哭 警及時阻詐 (圖)
台中陳姓女子（左）日前認識網友，對方稱見面須先買禮物卡，陳姓女子不從，對方就自稱是黑幫將對陳姓女子家人不利，陳姓女子到便利商店準備提款交易，由於感到害怕而情緒崩潰，員警到場安撫確認詐騙阻詐。中央社 ・ 23 小時前