Fed放鴿！12月降息機率升 美股全面收漲、台積電ADR反跌

紐約聯準銀行總裁威廉斯「放鴿」，帶動美股市場情緒轉強。（圖／新華社）

華爾街股市21日全面反彈，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 「放鴿」，聯準會（Fed）12月降息的預期升溫，帶動市場情緒轉強，四大指數全面收紅。

威廉斯表示，就業風險已上升，而通膨壓力持續減退。其言論使市場對12月降息機率由前一日的約29%提升至近70%。

美股主要指數表現， 道瓊指數上漲 493.15 點，收至46245.41點；納斯達克指數上漲195.035點，收在22273.083點；標普500指數上漲64.23點，收報6602.99點；費城半導體指數上漲54.37點，收6406.43點；NYSE FANG＋指數上漲34.76點，收至15799.98點。

廣告 廣告

科技七巨頭普遍收揚，Meta上漲0.85%，收報594.25美元；蘋果（Apple）上揚1.97%，收至271.49美元；Alphabet上漲3.53%，收在299.66美元；微軟（Microsoft）下跌 1.32%，收報472.12美元。

亞馬遜（Amazon）上漲1.63%，收至220.69美元。輝達（Nvidia）下跌0.97％，收報178.88美元；特斯拉（Tesla）下挫1.05％，收在391.09美元。

台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.88%；日月光ADR小漲0.51%；聯電ADR上漲1.69%；中華電信ADR小跌0.07%。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

2張「7-8月千萬發票」沒人領！ 中獎地點一次看

曾遭主辦高層羞辱「蠢貨」！墨西哥環球小姐參賽佳麗戲劇性逆襲 摘下2025年后冠

搭Uber遭司機性騷擾！女狂被問「能不能一起休息」 他下車不死心再問：一千摸一下？