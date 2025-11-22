Fed放鴿！12月降息機率飆到70% 美股狂彈近500點全收漲、台積電ADR反跌
記者許雅惠／台北報導
美國股市21日全面反彈，主要受到紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）意外「放鴿」刺激，投資人押注聯準會（Fed）12月降息的機率狂飆，市場情緒明顯回溫，四大指數全數翻紅。
威廉斯直言，就業市場風險升高、通膨持續降溫，讓市場原本僅約 29% 的12月降息機率，一口氣跳升至接近 70%，激勵美股強力反攻。
主要指數終場表現亮眼：
● 道瓊大漲 493.15 點，收 46245.41 點
● 納斯達克上漲 195.035 點，收 22273.083 點
● 標普500漲 64.23 點，收 6602.99 點
● 費半收高 54.37 點，報 6406.43 點
●NYSE FANG＋ 漲 34.76 點至 15799.98 點
科技七巨頭多呈現上揚走勢：
Meta 上漲 0.85%，蘋果上揚 1.97%，Alphabet 勁揚 3.53%，亞馬遜也漲 1.63%。不過，微軟、輝達、特斯拉則小幅走弱，分別下跌 1.32%、0.97%、1.05%。
台廠 ADR 表現分歧：台積電 ADR 下跌 0.88%，日月光小漲 0.51%，聯電走高 1.69%，中華電信小跌 0.07%。
