Fed新主席不夠格？克魯曼狠諷華許憑5點勝出 「危害小但有隱患」

編譯湯淑君／綜合外電

美國總統川普30日宣布，將提名前聯準會（Fed）理事華許為下任Fed主席，眾多媒體紛紛形容華許是「貨幣鷹派」，美元因此強彈，抗通膨資產黃金暴跌。但經濟學家克魯曼指出，認為華許是「鷹」，根本是歸類錯誤。

對貨幣政策危害小 削弱金融監管是隱憂

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼撰文批評，華許不夠格出任Fed主席。但往好的方面看，華許當Fed主席，不至於造成多大傷害。因為Fed貨幣政策採共識決，並非主席一人獨裁。重大決策須由FOMC集體決定，華許即使貴為主席，也就只有一張票。Fed主席只能藉設法說服其他官員來主導政策。但就這一點而言，克魯曼認為華許不論就智識或道德角度來評斷，都缺乏可信度。

因此，華許的同僚大致會忽略他，因為就算川普任命的官員——華許、鮑蔓和米倫——組成聯盟，也不足以推翻其他理事盡職評估後所做的貨幣決策。

往壞的方面看，雖說華許對貨幣政策危害應該不大，但若與另一「川普幫」成員、金融監管副主席鮑蔓聯手，很可能架空Fed的金融監管職權。

萬一金融危機來襲，克魯曼認為華許欠缺果斷的領導力，像前主席柏南克在金融海嘯期間、或現任主席鮑爾反擊川普攻擊時那樣，展現的氣魄。

貨幣政策立場看政治風向轉舵

華許其實是「政治動物」，很會順政治風向轉舵：在民主黨入主白宮時呼籲緊縮貨幣政策，反對任何設法提振經濟的計畫；但在川普2024年11月勝選後，轉而全力支持降利率。

克魯曼引述曾任職於Fed的獨立經濟學家阿馬納斯對華許的評語：「他的觀點會轉變，主要看他有意服侍哪個主人而定，而且通常是基於黨派權宜考量。（他）認為利率太低，直到...2024年11月才改觀。好讓人詫異喔。」

華許為何惹來這種嘲諷？克魯曼指出，這是因為華許多年來在貨幣政策辯論中扮演的角色太令人印象深刻了。在2008年全球金融海嘯爆發之初，時任Fed理事的華許極力反對Fed採取行動提振經濟，提出的論點卻邏輯紊亂且前後不一貫，但他含糊其詞暗示Fed寬鬆行動會導致通膨，儘管當時經濟低迷。

克魯曼說，華許當時的判斷完全錯誤。雖說預測失準是常有之事，但錯了就該認錯並記取教訓。華許卻從未認錯，只要是民主黨籍總統主政，他就一再編造新理由呼籲升息，其中一個怪異理由是「低利率有害企業投資」。

讓華許贏得提名的五個原因

那麼，有以上紀錄的人，為何能坐上全世界最重要的經濟職位？克魯曼舉出下列原因：

一、華許長娶了富家女，即化妝品富豪勞德（Ronald Lauder）的千金，而勞德正是川普之所以心心念念想買下格陵蘭的幕後關鍵推手。

二、華許一向擅長迎合有權有勢有影響力的大人物。

三、華許胡扯瞎掰的功力一流。聽華許談論經濟政策便知，他會拋出許多讓外行人聽起來很有學問的字眼，但其實冗長字句背後的論述卻邏輯錯亂。

四、華許是死忠共和黨人，總是想在民主黨掌權時急踩經濟煞車，在共和黨主政時猛踩油門。

五、誠如川普在宣布提名華許的Truth Social貼文中所言，川普認為華許長相俊美，簡直可媲美被好萊塢中央選角公司（Central Casting）相中的俊男。

若華許只憑這些條件，就接掌向來以專業自豪且備受全球尊崇的美國央行，對Fed而言，30日可謂恥辱的一天。

華許靠什麼王牌搶下 Fed 主席大位？ 揭秘「最年輕理事」背後的超強人脈

Fed 新主席華許轉鴿是裝的？若讓川普失望 這個人恐倒大楣

華許掌 Fed 傾向「鷹言鴿行」 對股、債、黃金和比特幣有何影響？

華許要接掌聯準會 伊爾艾朗怎麼看？

川普才提名華許 Fed 兩位官員就喊：現在不是降息時機

