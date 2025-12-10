Fed新主席大熱門哈塞特：降息與否將靠自己判斷 不會屈服於政治壓力

哈塞特（Kevin Hassett）表示，若自己成為下一任聯準會（Fed）主席，他將不會屈服於政治壓力來決定是否降息，而是依靠自己的判斷。市場多數認為，他是新一任主席的大熱門人選。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 美國國家經濟委員會主任凱文哈塞特（Kevin Hassett）表示，若自己成為下一任聯準會（Fed）主席，他將不會屈服於政治壓力來決定是否降息，而是依靠自己的判斷。市場多數認為，他是新一任主席的大熱門人選。

哈塞特周二（9 日）出席《華爾街日報》的執行長理事會活動中表示，未來幾個月仍有「充足的降息空間」，這與美國總統川普多次呼籲的立場一致。「若數據顯示我們能這樣做，那麼...... 就像現在這樣，我認為我們有足夠的降息空間。」

廣告 廣告

當被問及這是否意味著，聯準會周三（10 日）的降息幅度可能超過目前預期的一碼（25個基點），哈塞特直接回應：沒錯。

川普經常抨擊現任的主席鮑爾不願意大幅降息。川普在第二個任內多次暗示想要解僱鮑爾，但遭到財政部長貝森特（Scott Bessent）反對。鮑爾的任期將於五月結束。

當哈塞特被問到，若川普透過社群「Truth Social」命令聯準會主席降息，自己是否會聽從川普指示，哈塞特表示，「你只需要做正確的事」；他接著說：「假設通膨率從 2.5% 升至 4%，就不能降息」，並強調，他會依靠自己的判斷力，「我認為，總統信任這一點（他的判斷力），並堅定地承諾不偏袒任何黨派。 」

今年美國通膨年增率約 3%。

川普周二在接受美國政治媒體《Politico》採訪時表示，他希望下一任聯準會主席致力於降低利率。然而，哈塞特表示，儘管川普公開承認他已做出了決定，但他並不確信川普已決定好下一任聯準會主席的人選。川普曾表示，他已將聯準會主席候選人名單從 10 人縮減至一人，最近在一次白宮的活動中，他暗指哈塞特是「潛在的聯準會主席」。

日前，貝森特也面試了其他聯準會主席候選人，包括前聯準會理事沃什（Kevin Warsh）和現任聯準會理事沃勒（Christopher Waller）。

「他（川普）做選擇，然後又改變主意」，哈塞特表示，川普會把貝森特列為任何主席潛在人選的「首選」，但貝森特已說了，他更喜歡目前的工作，實質退出競爭。哈塞特說，「最終，凱文是否應該留在聯準會的問題，將衍生一個類似的抉擇：對我來說，最好的去處是 NEC（美國證券交易委員會）或聯準會？」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

印度200噸黃金質押添變數！WGC：金價恐跌20%、也可能飆30%

投資人靜待Fed利率決策! 美股4大指數多收跌、台積電ADR漲2.44%