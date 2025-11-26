Fed新主席將呼之欲出！哈塞特成大熱門 市場樂觀預期降息 美債殖利率下滑

《彭博社》周二（25 日）報導揭露，凱文哈塞特（Kevin Hassett）被視為川普屬意的下一任聯準會（Fed）主席的最大熱門。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 根據《彭博社》周二（25日）引述知情人士消息，美國聯準會（Fed）下任主席人選進入最後幾周，現在傳出白宮國家經濟委員會主任哈塞特最有可能出線（Hassett Emerges as Frontrunner in Fed Chair Audition），外加市場對降息的情緒在上周公布「疲軟的」九月就業數據後轉趨樂觀。

市場預料資金環境延續寬鬆，周二，美股四大指數盤中翻漲至收盤、美債殖利率驟跌，其中對聯準會政策最為敏感的兩年期公債殖利率，單日跌幅 1.3%，十年期殖利率下跌 0.77%；連帶地，今（26）日主要亞股市場也是一片樂觀。

「川友友」哈塞特可望掌聯準會

聯準會領導人的徵才工作目前進入最後階段，協助總統川普遴選新任主席的財政部長貝森特（Scott Bassent）周二透露，川普很可能會在未來一個月內、在 12 月 25 日耶誕節前，宣布明年誰將接掌聯準會主席。川普（18 日）曾表示：「我想，我已經知道（Fed 主席）要選誰」，但他未透露人選。先前，他曾點名擔任白宮國家經濟委員會主任的哈塞特、聯準會理事沃勒（Christopher Waller），及前理事凱文．沃什（Kevin Warsh）為前三人選。

哈塞特被視為川普熟悉且信任的親密盟友。據《彭博社》報導指出，川普認為哈塞特與他的經濟觀點高度一致，尤其是關於川普最在意的降低利率之必要性，市場解讀，其可為為下一任聯準會主席的大熱門。

一些知情人士說，川普長期以來一直希望掌控聯準會，而哈塞特被視為能將他的降息理念帶入這個「獨立」的央行機構。對此，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，「沒人真正知道川普總統會做什麼，直到他採取行動為止。敬請期待！」

聯準會主席及理事人選，是美國總統影響聯準會運作最直接的途徑。川普首個任期時提名了現任主席鮑爾（Jerome Powell），但他並未能按照他期望來迅速、大幅度降息，後者因此頻頻挨轟是「太遲先生」（Mr. Too Late），川普對當年選鮑爾當主席深感後悔。

鮑爾的主席任期將於明年五月屆滿，但他仍能持續擔任 Fed 理事會留任兩年。目前，鮑爾尚未表態是否會在主席任期結束後就離開聯準會，若他選擇離任，川普政府明年將可再提名一位理事遞補。

市場對 12 月降息轉趨於樂觀

另外，市場交易員近期大舉押注聯準會將於 12 月會議持續降息，預期再度推升。由於紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）上周表示短期內有降息空間，進一步推動市場情緒；舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）日前也表態，支持在下個月會議調降政策利率，聯準會理事米蘭（Stephen Miran）則維持應啟動更大幅度的降息的基調。

與聯準會基準利率掛鉤的「利率期貨合約」在過去三個交易日出現大量新部位，一月合約上周連兩日刷新成交量紀錄，市場定價顯示，年底降息 0.25%（一碼）的可能性已升至約 80%；芝商所 Fedwatch 工具也顯示，12 月降息的機率已高達 84.3%，都比前幾天不到七成的機率明顯拉高。

