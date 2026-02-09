Fed新主席華許究竟是何方神聖？阮慕驊點破川普計謀：喊降息有一半是在表演

美國總統川普上月底提名聯準會前理事華許（Kevin Warsh）為下一任聯準會主席，接替將在5月15日任期屆滿的現任主席鮑爾，川普更表示「華許確實想要降息」。對此，財經專家阮慕驊於節目《聽，阮大哥的！》分析，川普任命華許只是為了降息嗎？最主要是華許既擁有川普所需的行政忠誠，又具備防止債市崩盤的市場信譽。​

阮慕驊表示，聯準會是非常重要的機構，聯準會主席一職也是動見觀瞻，華許的提名一定是經過深思熟慮以及多方思考並徵詢所作成之決策。而大眾的迷思是，川普任命華許僅是為了貫徹降息意志，認為這是政治酬庸，目的是製造廉價資金。

阮慕驊指出，川普任命華許的舉動是「從社群施壓升級為系統性體制重塑」，川普需要透過降息以宣示經濟增長，並得到選民認同，而要獲得選民認同的宏觀方向，就是經濟成長、降低物價並讓美股上漲。

阮慕驊續指，川普需要降息以鞏固選票，讓選民相信他是一個為經濟而努力的「降息總統」，但降息本身並非絕對必要，因此川普的降息宣示，「有一半是在表演，另一半則是他或許真的希望降息會促成經濟增長。」

阮慕驊說道，華許則代表了「黃金中道」路線，他既擁有川普所需的行政忠誠，又具備防止債市崩盤的市場信譽。一旦任命一個無名之人或與川普過於親近之人，債市可能會對其投下不信任票，因此華許為最適當人選。

阮慕驊指出，華許的哲學是「供給側改革主義」，在鷹派的抑制通膨與鴿派的刺激需求中尋求平衡，關注監管改革與資本效率，試圖將「健全貨幣」與川普政策結合。華許的任務目標是，在不引發通膨的前提下，透過體制優化以達成降息，而非單純貨幣放水。華許批判也聯準會已過度介入社會與政治，成為泛政治角色，應維持物價穩定的核心職能。

阮慕驊提到，華許主張縮減資產負債表，展現抗通膨決心，他認為龐大的資產負債表本身就是通膨根源，必須先縮表才能降息。阮慕驊認為，華許不會在上任後馬上進行大幅降息，一定已有與川普先討論過。

阮慕驊說，華許第2個主張為糾正「反向羅賓漢」效應。華許認為過去聯準會過度量化寬鬆，讓銀行「躺平」也能賺準備金利息，財富從工薪階層轉移至資產持有者，造成富人更富。華許將讓資金回到實體上，而非讓銀行只賺利息，透過縮表擠出流動性，迫使資本進入信貸市場，支持生產與工業增長。

阮慕驊續指，華許第3個主張為「重新定義中性利率」，華許認為目前利率處於限制性水準，限制了經濟增長，為了給降息提供學理，將降息至3%定義為「利率正常化」而非刺激經濟。因此，未來的降息被定義為「利率正常化」，既不刺激也不抑制經濟，這將滿足川普降低融資成本的需求，同時維持鷹派的嚴謹形象。

阮慕驊表示，華許將賭注下在AI上，因為若AI提高生產力，將帶來高經濟成長與低通膨，聯準會就可以讓點燃經濟而不會引發物價失控；但一但AI生產力不如預期，就會導致需求過熱、供給無法跟上，最終造成物價暴走，聯準會信用破產。「華許應該會走一步看一步，不會賭上全部的籌碼。」

