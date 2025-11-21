Fed暗示12月可能降息！美股道瓊漲近500點 台積電ADR反跌0.88%

道瓊工業指數21日上漲493.15點，台積電ADR下跌0.88%。 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 投資人再度掀起人工智慧（AI）泡沫化及AI相關股票估值過高的疑慮，21日導致亞洲股市重挫後，美國股市盤中震盪，終場反彈收漲，道瓊工業指數上漲493.15點、1.08%，那斯達克指數上漲0.88%，標普500指數上漲0.98%，費城半導體指數上揚0.86%，不過台積電ADR卻下跌0.88%，收在275.06美元。

綜合外媒報導，美國聯邦準備理事會（Fed）重要成員、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）21日說，他認為聯準會「近期」仍有降息空間，而不會危及通膨目標，他向投資人發出訊號，暗示聯準會領導層很可能在即將召開的12月會議上降息。根據CME FedWatch工具，預期降息1碼的可能性超過70%，較前一天不到40%大幅上升。

數日前，美國聯邦準備理事會（Fed）公布的最新政策會議紀要顯示，許多聯準會官員傾向於12月維持利率不變。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上月曾表示，12月降息並非板上釘釘。市場對12月將維持利率不變的擔憂加劇，美股週四大幅收跌。即使週五有所反彈，標普500指數本週迄今下跌約2%，道瓊工業指數也下跌約2%，那斯達克指數下跌2.7%。

美股21日收盤，道瓊工業指數終場上漲493.15點，或1.08%，收在46245.41點。標準普爾500指數上漲64.23點，或0.98%，收在6602.99點。以科技股為主的那斯達克指數上漲195.04點，或0.88%，收在22273.09點。費城半導體指數上漲54.367點，或0.86%，收在6406.434點。

有消息傳出，美國總統川普（Donald Trump）政府正在考慮批准AI晶片龍頭輝達向中國出售H200晶片，輝達股價一度上漲，但尾盤收跌0.97%。其他大型科技股如AMD跌1.09%、微軟跌1.32%、特斯拉跌1%、蘋果上漲1.97%、亞馬遜漲1.63%、Meta漲0.85%、Alphabet漲3.33%。

