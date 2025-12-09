Fed會議即將召開 美股四大指數漲跌互見

關心美股表現，聯邦準備理事會（Fed）本週即將召開議息會議，儘管市場普遍預期聯準會將再度將息，但投資人謹慎以對，四大指數終場漲跌互見，道瓊工業指數下跌215點，收在4萬7739點；那斯達克指數下跌32點，收在2萬3545點；S&P500指數下跌23點，收在6846點；費城半導體指數上漲80點，收在7375點。

焦點個股，輝達上漲1.72％、微軟上漲1.63％、Meta下跌0.98％、谷歌下跌2.31%、台積電ADR上漲2.43%。

