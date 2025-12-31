Fed會議紀錄打消降息預期 台股開盤漲16點

▲ 台北股市今（31）日開盤上漲16.36點、來到28723.49點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 最新公布的聯邦公開市場委員會會議紀錄顯示，在今年已三度降息後，部分官員主張利率應「在一段時間內」維持不變，也因此拖累美股四大指數週二全數走低，台北股市今（31）日開盤上漲16.36點、來到28723.49點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.2點、來到274.74點。今日開盤量大強勢個股：十銓、晶豪科、群聯、欣銓、群創；開盤量大弱勢個股：精金、凱崴、宏碁、元晶、大眾控。

廣告 廣告

權值股相對疲軟，權王台積電以平盤價1520元開出，鴻海以平盤價228元開出，台達電開盤下跌2元、以959元開出。

聯準會12月會議紀錄顯示，政策制定者對於12月降息決定出現分歧，會議紀錄指出，少數與會者認為，本次會議並無理由調降聯邦資金利率目標區間，因為在兩次會議期間收到的數據，並未顯示勞動市場出現進一步顯著轉弱。

不僅如此，還提及「就聯邦資金利率目標區間進一步調整的幅度與時點而言，部分與會者認為，在此次降息之後，依其經濟展望，可能適合在一段時間內維持目標區間不變。」

市場預期方面，約84%的交易者認為聯準會下個月明年一月將按兵不動，維持現行利率水準，至於3月的政策走向，交易員看法則幾乎五五波。

也因此，美股四大指數昨日全數走低，道瓊指數下跌94.87點或0.2%，收48367.06點，那斯達克指數下跌55.27點或0.24%，收23419.08點，標普500指數下跌9.5點或0.14%，收6896.24點，費半指數下跌9.173點或0.131%，收7169.099點。

科技五大巨頭多數收高，Meta上漲1.11%，蘋果下跌0.26%，Alphabet上漲0.09%，微軟上漲0.09%，亞馬遜上漲0.20%。半導體股漲跌互見，AMD下跌0.13%，博通上漲0.13%，輝達下跌0.36%，應用材料下跌1.17%，高通上漲0.13%，美光下跌0.59%。

台股ADR走勢分歧。台積電ADR下跌0.45%，日月光ADR上漲0.06%，聯電ADR下跌0.13%，中華電信ADR上漲0.19%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

半導體里程碑 台積電官網更新「一行字」！宣告2奈米時代來臨

股王信驊氣勢如虹！衝7715元新天價 今年已漲5440元、漲幅逾2倍

0050規模上兆元！寫下新里程碑 謝金河：資金流動愈來愈有效率