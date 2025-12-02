Fed本月會再次「鷹式降息」？彭博估美債殖利率曲線趨陡

隨著投資人日益預期聯準會（Fed）本月再次「鷹式降息」，美債殖利率曲線預料恢復陡峭態勢。

彭博資訊分析，在主席鮑爾帶領下的Fed內部分歧並不常見，但今年來異議卻增多，這帶來了不確定性。回顧近幾次會議，9月時的降息1碼被視為風險管理，10月雖然再度降息，但分歧非常大，鮑爾暗示下次會議可能暫停寬鬆，一位持異議的官員主張降息2碼，還有一位官員支持按兵不動。

此後，美債殖利率曲線穩步變陡，交易人士相信Fed在下周（9、10日）開會後將宣布降息，因此短天期的美債殖利率下滑。美國2年期和10年期公債殖利率利差在周一約為55個基點，高於10月29日Fed決策會議後的47個基點利差。

廣告 廣告

在進入Fed 12月會議前的緘默期之前，今年有投票權的12位官員中有五位暗示下周傾向於維持利率不變。這也代表，Fed本月再次「鷹式降息」的可能性大增，也就是儘管宣布降息，但在聲明或鮑爾會後記者會中，透露對進一步寬鬆持謹慎態度。尤其是在美國聯邦政府停擺影響經濟數據公布受擾，使2026年的貨幣政策前景更加模糊。

彭博分析說，從基本面來看，美國2年期公債應仍會獲得買盤，因利率交換市場預期12月10日降息，且2026年還會有一系列降息，尤其是美國總統川普很可能提名他的首席經濟顧問、白宮國家經濟委員會主任哈塞特擔任聯準會新一任主席，而哈塞特和川普一樣支持降息。

與此同時，長期債券殖利率下降則面臨更大的障礙，特別是考量到美國財政部增加舉債需求，可能會推高本已頑固的期限溢價。這意味著最有可能出現的結果是美債殖利率曲線趨陡，較長期殖利率傾向於維持在較高水準，而只要貨幣政策按預期發展，短期殖利率應會下降。

【看原文連結】

更多udn報導

「南萬華教父」告別式 義子上演角頭復仇記

吃消夜不一定罪惡 7種食物睡前食用助燃脂

他轟台鐵新北1站點「白痴車站」 通勤族爆共鳴

員警處理違規竟「開自己罰單」 含淚繳1200元