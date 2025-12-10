Fed決策／官員維持預測明年只降息1碼 五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三如市場預期降息1碼，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：：

1. 預料明年降息1碼和9月預測相同

Fed官員把利率調降1碼。會後公布的「點狀圖」顯示，多數決策者預期2026年還會再降息1碼，與9月預測相同。這次決議以9票對3票通過，兩位區域聯準銀行總裁主張維持利率不變，理事米倫依然主張降息2碼。

2. 鮑爾稱目前政策立場「相當到位」

鮑爾在記者會中也強調，目前的政策立場「相當到位」，讓官員可先觀察勞動市場和通膨走向，再決定下一步。

3. 不支持降息的官員不只聲明所示的兩位

除了兩位反對降息、主張按兵不動的官員外，也可看出其他決策者其實並不支持這次決定。僅有四家分區聯邦準備銀行提出調降貼現率（Fed對商業銀行緊急貸款所收取的利率）的申請。此外，有六位決策者在經濟預測中表明，他們偏好把明年底的政策利率維持在3.75%至4%區間，也就是今天降息前的水準。

4. 鮑爾暗示勞動市場下行風險甚於通膨

鮑爾重申，面對通膨與就業這兩大使命，目前的政策沒有「零風險」的道路。他解釋這次降息的理由時指出，目前高於目標的通膨大多由關稅推升，而勞動市場也面臨明顯的下行風險。

從鮑爾的談話可見，Fed希望把利率維持在能兼顧抗通膨和支撐就業的區間，美國公債殖利率和美元指數同步走弱。利率交換市場預估，明年大約還會再降息2碼。美股上漲。

5. 必要時會買短債來補充流動性

聲明中增加一段：「委員會判斷，準備金餘額已降至充裕水準，並將根據需要開始購買較短期國庫證券，以持續維持充裕的準備金供應。」

