Fed沒降息不利美股？ 鉅亨買基金曝「利率沒動」背後訊號：中長期多頭不受影響

[Newtalk新聞] 美國就業數據意外強勁，聯準會最新利率政策按兵不動。對此，「鉅亨買基金」表示，真正值得關注的並非利率沒動，而是政策背後所透露的經濟韌性與市場結構。由於勞動市場維持強勁、企業獲利結構改善，加上政府透過多元管道支撐流動性，即便降息時點延後，也不影響美股中長期多頭格局。

針對聯準會本次選擇維持利率不變，「鉅亨買基金」分析，關鍵訊號在於就業數據仍維持優於預期，使政策面缺乏「非降息不可」的急迫性。2026 年一月平均四週初領失業救濟金人數降至約 20.1 萬人，連續申請失業救濟金人數也回落至 185 萬人左右，顯示企業裁員意願低、勞動市場修復速度快。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，在就業尚未出現明顯裂痕前，聯準會自然選擇保留政策彈性，市場預期今年仍有降息機會，但時間點恐將落在通膨數據更具說服力之後。

在利率短期維持高檔的環境下，股市動能是否受壓抑，成為投資人關心焦點。張榮仁表示，目前企業端的成長動能並未因高利率而明顯降溫，反而在 AI 技術快速導入下，逐步轉向由生產力驅動的成長模式。觀察 2025 年下半年至 2026 年初，美國企業 AI 採用率明顯跳升，只要企業能透過效率提升吸收成本壓力，即便在高利率環境下，股市仍具備續漲條件。

除了企業基本面，美國政府也透過非貨幣政策方式為市場補充實質流動性。「鉅亨買基金」指出，美國已啟動由房地美與房利美買入約 2,000 億美元抵押貸款擔保證券（MBS），填補聯準會縮表後的需求缺口，藉此穩定房市流動性。此外，近期美日財長會議重申要強化金融合作，也有助於穩定匯市與美債市場，降低長天期利率波動風險。

張榮仁分析，這類由財政與行政端主導的「隱性放水」，雖未直接反映在政策利率上，卻對市場資金面產生實質支撐效果。在政府明確表態要穩經濟、穩市場的前提下，金融條件並未如表面般緊縮，反而為風險性資產提供良好緩衝。

整體來看，「鉅亨買基金」認為，美國經濟仍處於高韌性、高生產力的良性循環中，降息雖可能延後，但並未改變多頭結構。張榮仁建議，投資人不宜因短期政策雜音而過度觀望，反而可透過基金分批布局美國股市及 AI、科技相關成長主題，掌握由基本面與政策雙重支撐所帶來的中長期投資機會。

