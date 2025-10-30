Fed淡化12月降息可能性 台股開盤上漲55點

▲台北股市今（30）日開盤上漲55.5點、來到28350.24點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 全球矚目的「川習會」即將登場，聯準會週三宣布降息1碼，主席鮑爾淡化12月降息可能性，導致投資人態度轉趨保守，美股四大指數昨（29）日漲跌互見，台北股市今（30）日開盤上漲55.5點、來到28350.24點。

大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.21點、來到264.29點。

權值股全數走高，權王台積電開盤上漲5元、來到1510元；鴻海開盤上漲2元、來到262元；台達電開盤上漲10元、來到1070元。

廣告 廣告

聯準會週三宣布今年第二次降息1碼，央行官員們認為，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場構成降息理由。 聯準會也宣布，最快在12月停止縮減資產負債表規模，標誌著其量化緊縮計畫的結束。

有兩位聯準會成員反對利率決議，聯準會理事米蘭贊成更大幅度的降息，而堪薩斯聯準銀行總裁施密德則傾向於不降息。

聯準會主席鮑爾淡化12月降息可能性，他表示，聯準會12月降息遠未成定局，目前內部看法分歧明顯，部分決策官員認為或許該先按下暫停鍵。

美國總統川普與中國領導人習近平將於台北時間今日上午10時於韓國舉行會談。川普稍早表示，預計本次會晤將持續長達四小時。

美國股市昨日呈現觀望，四大指數漲跌互見，道瓊指數下跌74.37點或0.16%，收47632點，那斯達克指數上漲130.98點或0.55%，收23958.473點，標普500指數下跌0.3點或0%，收6890.59點，費半指數上漲133.218點或1.85%，收7327.93點。

科技五大巨頭普遍收高，Meta上漲0.031%，蘋果上漲0.26%，Alphabet上漲2.65%，微軟下跌0.1%，亞馬遜上漲0.46%。半導體股多數走高，AMD上漲2.45%，博通上漲3.49%，輝達上漲2.99%，應用材料上漲3.56%，高通下跌1.30%，美光上漲2.13%。

台股ADR漲跌不一，台積電ADR上漲1.18%，日月光ADR上漲8.01%，聯電ADR下跌3.15%，中華電信ADR下跌1.36%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美系外資：3大成本上漲難轉嫁 調降聯發科目標價至1288元

黃仁勳點名「台灣3廠」、台積電強攻1515元 台股終場上漲345點

護國神山繼續衝！台積電飆1510元新天價 市值達新台幣39.15兆元