Fed淡化12月降息可能性 台股開盤上漲55點
[NOWnews今日新聞] 全球矚目的「川習會」即將登場，聯準會週三宣布降息1碼，主席鮑爾淡化12月降息可能性，導致投資人態度轉趨保守，美股四大指數昨（29）日漲跌互見，台北股市今（30）日開盤上漲55.5點、來到28350.24點。
大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.21點、來到264.29點。
權值股全數走高，權王台積電開盤上漲5元、來到1510元；鴻海開盤上漲2元、來到262元；台達電開盤上漲10元、來到1070元。
聯準會週三宣布今年第二次降息1碼，央行官員們認為，美國經濟成長溫和，但疲軟的勞動力市場構成降息理由。 聯準會也宣布，最快在12月停止縮減資產負債表規模，標誌著其量化緊縮計畫的結束。
有兩位聯準會成員反對利率決議，聯準會理事米蘭贊成更大幅度的降息，而堪薩斯聯準銀行總裁施密德則傾向於不降息。
聯準會主席鮑爾淡化12月降息可能性，他表示，聯準會12月降息遠未成定局，目前內部看法分歧明顯，部分決策官員認為或許該先按下暫停鍵。
美國總統川普與中國領導人習近平將於台北時間今日上午10時於韓國舉行會談。川普稍早表示，預計本次會晤將持續長達四小時。
美國股市昨日呈現觀望，四大指數漲跌互見，道瓊指數下跌74.37點或0.16%，收47632點，那斯達克指數上漲130.98點或0.55%，收23958.473點，標普500指數下跌0.3點或0%，收6890.59點，費半指數上漲133.218點或1.85%，收7327.93點。
科技五大巨頭普遍收高，Meta上漲0.031%，蘋果上漲0.26%，Alphabet上漲2.65%，微軟下跌0.1%，亞馬遜上漲0.46%。半導體股多數走高，AMD上漲2.45%，博通上漲3.49%，輝達上漲2.99%，應用材料上漲3.56%，高通下跌1.30%，美光上漲2.13%。
台股ADR漲跌不一，台積電ADR上漲1.18%，日月光ADR上漲8.01%，聯電ADR下跌3.15%，中華電信ADR下跌1.36%。
美系外資：3大成本上漲難轉嫁 調降聯發科目標價至1288元
黃仁勳點名「台灣3廠」、台積電強攻1515元 台股終場上漲345點
護國神山繼續衝！台積電飆1510元新天價 市值達新台幣39.15兆元
台積電飆1520元新天價 市值衝至39.41兆元
[NOWnews今日新聞]台北股市今（30）日早盤沉陷震盪，不過在台積電的領漲下，指數震盪後走高，早盤一度來到28527.68點，台積電一度衝至1520元新天價，市值達到新台幣39.41兆元。聯準會週...
鮑爾放鷹最終今年只降息2碼 ? 鮑爾表明12月將可能暫緩行動
美國聯準會(FED) 在台灣時間30日凌晨2點公布決策，調降聯邦資金利率區間1碼，降為3.75%-4%，並且表示12月1日起停止縮減資產負債表。此消息公布後市場表現持平道瓊工業指數下跌0.16%，收47632.00點，那斯達克指數上漲0.55%，收23958.47點，標準普爾500小跌0.3點，收6890.59點，費城半導體指數上漲1.85%，收7327.93點
《盤前掃瞄-技術面》5日RSI為77.82，10日RSI為72.74
【時報-台北電】技術面： 1.台股前一交易日收漲345.63點，為28294.74點。 2.台股前一交易日成交金額量增/縮為5780.09億元，5日均量為5063.18億元，10日均量為5141.71億元。 3.5日均線27883.73點，10日均線27708.56點，20日均線27145.15點。 4.5日RSI為77.82，10日RSI為72.74。 5.9日K值為84.59，9日D值為82.25。 6.20日乖離率為4.23。 7.元大投顧：台股正式站上28K，前五大電子權值股權重占比已達51%，籌碼集中大型AI供應鏈，帶動大盤驚驚漲格局，要留意近期融資餘額快速逼近3000億元，反觀法人調節態勢未變，籌碼較為凌亂，可能導致個股波動加劇。 8.元富期貨：在美中貿易緊張降溫，與Fed本週有望宣布降息一碼的雙重利多下，台指來到歷史新高點，目前月線仍是多空關鍵，只要守穩多方格局不變。
《盤前掃瞄-國外消息》美如期降息1碼；那指續收新高
【時報-台北電】國外消息： 1.美如期降息1碼，那指續收新高 美股3大指數周3（29日）漲跌互見，道瓊小跌，標普500持平，但那指上漲且又收在新高點。聯準會降息1碼符合預期，故美國隔夜貸款利率來到3.75%至4%之間，不過，主席鮑爾表示，2025年應該不會再降息。臉書母公司Meta收在平盤，但盤後卻一度重挫9%，雖然上季營收與獲利都超乎預期，但因川普的大而美法案認列一次性非現金收入稅（non-cash income tax），金額高達159.3億美元。持平的微軟盤後大跌3.7%，因上季淨利少掉31億美元，拿去投資OpenAI，微軟投資OpenAI的總金額已上看130億美元。 費半上漲近2%，全世界第1家市值超過5兆美元的NVIDIA大漲3%，盤後續漲0.3%，台積電ADR漲1.2%，但盤後跌0.5%。同時，博通大漲3.5%，要推出自家AI晶片的高通下跌1.3%，美光大漲2%，AMD也大漲2.5%。
台積電1520又創高 台股上漲224點 估量6000億
台積電1520又創高 台股上漲224點 估量6000億EBC東森新聞 ・ 7 小時前
《台北股市》半導體成交值 占台股半壁江山
【時報-台北電】受惠於AI晶片需求，台積電成最大受惠者，推升29日市值飆高音衝上39兆元，推升半導體股行情延燒至特殊應用積體電路（ASIC）、IC設計、探針卡、封測、半導設備等「遍地開花」，上市半導體市值與台積電同創高，且寫下連17個交易日市值占總上市比重的5成以上。 凱基投顧董事長朱晏民指出，從輝達的GB300超級晶片與博通的AI晶片，台積電挾技術全球無人可比的優勢，成最大受益者，成為推升股價一路創高的重要原因；他強調，AI成為台股主旋律、大公司為受惠者的趨勢持續。 朱晏民認為，本周集多重利多於一身，包括輝達GTC大會及輝達投資諾基亞10億美元、美國重量級科技股超級財報周，CSP業者將釋出對資本支出計劃、川習會可望解禁輝達產品銷售到大陸、美國可望降息等，目前市場氛圍很樂觀，帶動資金集中在半導體股及電子股。
Fed降息後鮑爾放鷹 新台幣早盤貶至30.68元
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）如市場預期再降息1碼，不過，主席鮑爾（JeromePowell）在會後記者會上放鷹，12月降息未成定局，美元指數衝破99，新台幣兌美元今（30）日早盤再貶...
《晨間解盤》短線留意波動 戰高仍有譜
【時報-台北電】輝達GTC大會盛大開幕，黃仁勳精彩演講，內容涵蓋入股Nokia強化通訊領域合作、結合量子運算推NVQLink、GPU需求超強大，至2026年底前Blackwell加上Rubin銷售(不含中國)已達5000億美元，製造業回流美國，並點名感謝台積電等台灣供應鏈，再度點燃AI概念股熱情，帶動台股昨日開盤即以28,157點紅盤跳空208點開出，盤中最高一度衝上28,395點，大漲446點，再度刷新歷史新高紀錄。 統一投顧從技術面來看，週三KD指標已然站上82水位，RSI指標持續向上穿越70中線，MACD線則維持紅柱擴張態勢，顯示短期動能仍處於超買區間，但多頭力量尚未衰竭。此外，指數位於各均線之上，形成多重支撐格局，後續有望挑戰2萬9點大關。不過，投資人仍需留意短期超買訊號，若KD指標過度拉升，可能引發小幅回檔整理，建議以5日線作為關鍵防守點。
【國票金控晨訊】台股高檔震盪延續
日期：2025年10月30日※操作建議與結論Fed如期降息1碼，美四大指數漲跌互現預期台股高檔震盪延續，伺服器ODM族群可多留意今日盤勢及未來走勢：(伺服器ODM族群可持續留意)Fed如期降息1碼，不過鮑爾鷹式發言淡化12月降息預期，壓抑市場樂觀氛圍，美四大指數漲跌互現，幅度介於-0.16%至+1.85%，台積電ADR上漲1.18%，台指期夜盤下跌49點，故預期台股平盤附近開出，盤中或有科技權值點火，有望再刷指數新高紀錄。※短線觀點今日川習會有望成局，市場氛圍持續好轉下，台股在此氛圍下創新高紀錄。觀點部分沒改變，美股延續高檔震盪，台股延續高檔震盪的可能性較高，操作上避免過度追價，持續留意AI族群、題材與低基期族群作為進出標的。
《晨間解盤》大漲小回 關注重磅訊息
【時報-台北電】Fed宣布今年內第二度降息1碼、最快12月起停止縮表，但鮑爾淡化12月再次降息可能性，四大指數收盤漲跌互見。川普表示將與習近平討論Blackwell，引發晶片出口限制鬆綁預期，輝達上漲2.99%，推升市值達5兆美元。台積電ADR上漲1.18%。 群益投顧表示，黃仁勳GTC放利多，激勵台股開高震盪，台積電盤中刷1515元新天價、題材族群奮力助攻,帶動漲勢擴大收上28,000點。大盤跳空開高走高，上漲1.24%作收，量增至5800億元左右，主流類股:AI、封測、矽光子、機殼、PCB、網通、記憶體，指數區間:28,000~28,700 點。
《各報要聞》黃仁勳反駁AI泡沫論 台股站上28K
【時報-台北電】輝達黃仁勳GTC「開金口」，台積電29日股價創新高，市值突破39兆元，加上鴻海等權值股跟進表態，推升加權指數盤中大漲446點至28,395點，收盤漲幅收斂，仍大漲345點收28,294點，盤中、收盤點數同創新高站上28K，市櫃合計市值達98.65兆元，叩關百兆元新里程碑。 上市融資餘額29日增42.16億元，衝破3,000億元達3,005.89億元，自4月股災斷頭融資餘額低點至今增加924.34億元增幅44.4％。 台積電29日股價大漲2.03％至1,505元，盤中1,515元同創新高，貢獻大盤漲點248點，市值39.03兆元創紀錄。
券商晨訊台股投資建議摘要 (1) 2025年10月30日
【統一證券】輝達股價持續上漲、川習今日見面談、川普鬆口Blackwell可能開放銷陸、政府宣布輝達落腳北士科、Google財報優於預期，眾多利因素可望帶動台股持續挑戰新高；惟Meta獲利遭稅改拖累、鮑爾對12月降息的看法表態保留但將結束縮表，指數高檔震盪盤堅，年底前台股仍將挑戰新高。【國票證券】今日川習會有望成局，市場氛圍持續好轉下，台股在此氛圍下創新高紀錄。觀點部分沒改變，美股延續高檔震盪，台股延續高檔震盪的可能性較高，操作上避免過度追價，持續留意
加權指數站新高，台股ETF紅通通，00982A日漲2.49%居冠，價量齊揚人氣王
【財訊快報／記者劉居全報導】台股昨(29)日在權值股帶領下開高走高，尤其在台積電股價1505元創新高帶動下，大盤終場上漲345.63點，漲幅1.23%，以28294.74點作收，成功站上2萬8000點關卡，也讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。觀察昨日68檔原型台股ETF表現，其中以主動群益台灣強棒ETF(00982A)單日上漲2.49%表現居冠，展現出主動選股的強大優勢。進一步觀察成交量千張以上、價量齊揚的台股ETF前十名包括群益台灣強棒ETF(00982A)、群益台ESG低碳50(00923)、群益半導體收益(00927)、元大台灣50(0050)、富邦科技(0052)、主動野村台灣50(00985A)、國泰台灣科技龍頭(00881)、富邦台50(006208)、保德信市值動能50(009803)、中信關鍵半導體(00891)都上榜。整體來看，主動式有兩檔、市值型有5檔，再以團隊績效來看，群益投信旗下台股ETF有三檔上榜表現最佳，富邦有兩檔上榜表現次之。群益投信台股ETF研究團隊表示，台股高檔之際，有利主動選股操作創造績效，因為在多頭時期主動式台股ETF可積極加碼成長性產業，以財訊快報 ・ 7 小時前
台股開盤漲55.5點
（中央社台北30日電）台北股市今天開盤漲55.5點，加權股價指數為28350.24點，成交金額新台幣107.46億元。1141030中央社 ・ 6 小時前
台積電開盤站上1515元平天價！ 台股早盤漲逾2百點
即時中心／綜合報導美國聯準會再次宣布降息1碼，為今年以來第2次降息，聯準會官員們認為，美國經濟成長溫和；但疲軟的勞動力市場成為降息理由，主席鮑爾淡化12月降息的可能性，美股週三（29日）收盤走勢分歧。台股今（30）日開盤小漲55.5點、以28,350.24點開出，隨後指數持續走高，目前來到28,519.44點、上漲224.7點。台積電ADR收盤上漲1.18％，台積電（2330）今以1,515元開出、上漲10元。民視財經網 ・ 6 小時前
《晨間解盤》AI輪動 精挑2類
【時報-台北電】周三台股大盤開高後走勢持續往上，在電子權值股的帶動下，盤中走勢維持高檔不墜，最高一度大漲446點至28395點，改寫歷史新高，終場加權指數大漲345.63點(漲幅1.24%)，收在28294.74點，成交量約5940億元。OTC表現淡定並未跟隨大盤大漲，最後由紅翻黑，終場櫃買指數小跌0.11點(跌幅0.04%)，收在264.08點，成交量約1423億元。在最新美股走勢部份，全球矚目的「川習會」即將登場，周三聯準會宣布降息1碼，主席鮑爾淡化12月降息可能性，美股四大指數漲跌互見，道瓊小跌0.16%、標普500收在平盤，那斯達克收漲0.55%，費城半導體大漲1.85%，輝達上漲2.99%，市值衝破5 兆美元，台積電ADR上漲1.18%。 凱基投顧表示，周三大盤價漲量增，走勢呈現開高收高，並改寫歷史新高，技術面化解前2日收黑K可能形成短線漲多拉回的疑慮，雖然大盤和季線正乖離率回升至11.24%，再度來到近年來的高檔區，即使導致盤勢短線震盪調整，但接下來只要守住周三所留下的多方缺口支撐28087點，仍可維持驚驚漲創高格局。 目前盤面強勢股大多與AI題材相關，尤其在輝達、台積電兩時報資訊 ・ 7 小時前
台股輕取兩萬八大關新高 00982A價量齊揚登人氣王
台股29日在權值股領銜開高走高，台積電股價1505元衝高帶動下，大盤終場上漲 345.63點，漲幅1.23%，以 28294.74點作收，成功站上2萬8千點關卡，也讓擁有千萬股民的台股ETF表現績效長紅。觀察68檔原型台股ETF表現，其中以主動群益台灣強棒ETF(00982A)單日上漲2.49%表現居冠，展現出主動選股的強大優勢。太報 ・ 7 小時前
【統一證券晨訊】聚焦各大科技廠財報重點及川習會
日期：2025年10月30日※盤勢分析輝達股價創高，聚焦各大科技廠財報重點及川習會※昨日盤勢輝達GTC大會盛大開幕，黃仁勳精彩演講，內容涵蓋入股Nokia強化通訊領域合作、結合量子運算推NVQLink、GPU需求超強大，至2026年底前Blackwell加上Rubin銷售(不含中國)已達5000億美元，製造業回流美國，並點名感謝台積電等台灣供應鏈，再度點燃AI概念股熱情，帶動台股昨日開盤即以28,157點紅盤跳空208點開出，盤中最高一度衝上28,395點，大漲446點，再度刷新歷史新高紀錄，成交量放大至5,942億元，顯示投資人對AI相關題材的追捧意願。權值股方面，台積電上漲2.03%，鴻海上漲4.00%，聯發科下跌1.14%，廣達上漲1.32%，台達電下跌1.40%。盤面強勢股，京元電、高力、穎威、楠梓電、乙盛-KY、榮科、德宏、光環、訊聯、智原等漲停；致茂、AMAX-KY、毅嘉、日月光投控、環宇-KY、聯亞、世芯-KY、瑞基、環宇-KY等漲幅6%以上；盤面弱勢股，睿生光電、鑫聯大投控、邑錡、神盾、安國等跌停；尖點、強茂、順德、鈞寶、雙鍵、禾榮科、康霈*、順藥、台半等跌幅5%以上。中央社財經 ・ 7 小時前
《晨間解盤》Fed如期降息1碼 台股高檔震盪
【時報-台北電】Fed如期降息1碼，美四大指數漲跌互現，預期台股高檔震盪延續。 Fed如期降息1碼，不過鮑爾鷹式發言淡化12月降息預期，壓抑市場樂觀氛圍，美四大指數漲跌互現，幅度介於-0.16%至+1.85%，台積電ADR上漲1.18%，台指期夜盤下跌49點。國票投顧預期台股平盤附近開出，盤中或有科技權值點火，有望再刷指數新高紀錄。 國票投顧表示，今日川習會有望成局，市場氛圍持續好轉下，台股在此氛圍下創新高紀錄。台股延續高檔震盪的可能性較高，操作避免過度追價，持續留意AI族群、題材與低基期族群作為進出標的。可參考伺服器ODM族群，考量其評價維度相對其他AI類股較低，加上即將步入10月營收公布期，族群營運持續強勁下有望為股價上行增添柴火，在當前盤勢可多留意布局時機。（編輯：沈培華）時報資訊 ・ 7 小時前
《其他電》鴻海、輝達合攻無人計程車
【時報-台北電】NVIDIA GTC DC大會登場，鴻海不僅展示最新AI基礎架構NVIDIA GB300 NVL72，並分享美國廠區最新智慧製造技術導入之外，也在會中宣布與NVIDIA、Stellantis以及Uber攜手合作，共同推動Level 4（無須手動操作、無須目視路況）自駕車開發與全球部署，用於無人計程車（Robotaxi）服務。 Level 4無人計程車需要極為複雜的技術架構，包括強大的運算能力、智慧電源管理、穩定連線與高效散熱，同時仰賴多重感測器（如LiDAR、雷達、多視角攝影機）協同運作以感知環境。 在此一合作案中，四方組成強大聯盟，加速自駕移動技術的發展。合作的重點將圍繞NVIDIA DRIVE AGX Hyperion 10架構的Level 4自駕車開發，該架構是一個具備高安全性、可擴展性與軟體定義特性的運算與感測平台。 根據規畫，NVIDIA將負責開發並供應基於DRIVE AGX Hyperion 10架構的NVIDIA DRIVE AV軟體方案，提供Level 4自動停車與駕駛能力。 Stellantis則利用其LCV與STLA Small AV-Ready平台時報資訊 ・ 7 小時前