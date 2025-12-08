Fed準備大撒幣？降息＋擴表雙利多來襲！台股衝2萬8、新台幣升破31.2元
記者許雅惠／台北報導
市場押注美國聯準會（Fed）本週將降息1碼，外界更盛傳 Fed 可能重啟擴表，最快從明年1月開始每月回購450億美元公債。利多消息一波波湧入，帶動風險資產情緒升溫，台股今早一度重新站上2萬8，新台幣匯價也同步走強、早盤直接升破31.2元。
受到降息預期發酵，美元指數撐不住99關卡，早盤一路回落到98.89。新台幣匯價以31.26元開盤，隨著台股強勢反攻、台積電沿5日線續攻，加上外資持續匯入挹注，新台幣早盤強升8分、來到31.178元附近，氣勢相當亮眼。
媽媽開竅「斷捨離」捐衣了？黃大米傻眼：一大袋全是我的！最爽快斷捨離
黃仁勳罕見曝內心陰影「這1事」已33年！遭酸「難相處」本人親回應
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
詐騙王不是小紅書、Threads！詐騙訊息最多冠軍是它 超多台灣人被騙
