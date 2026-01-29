Fed維持利率不動 投資市場全解析

財經中心／廖珪如報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）宣佈維持不降息。（圖／翻攝自Fed官方YT頻道）

美國聯準會主席鮑威爾任期進入尾聲，昨日會議決定維持利率不動。群益投顧整理，此談話在經濟展望方面：美國經濟根基穩固。美國經濟在 2025 年以穩健的速度擴張，經濟將在堅實基礎上進入 2026 年。失業率已出現一些企穩跡象，目前政策有助於在實現兩大目標方面取得進展。消費者支出表現強勁，商業投資持續擴張，住房業活動疲軟。因此，目前的政策立場是適當的。政府停擺很可能拖累了第四季的經濟成長，但將被逆轉。就業成長放緩反映了勞動力數量的下降，儘管勞動力需求也明顯減弱，勞動市場逐漸走軟後可能正在趨於穩定。

廣告 廣告

通膨仍略高於目標。12月整體 PCE 通膨可能上升 3%。通膨高企在很大程度上反映了關稅商品的推動，關稅很可能是一次性價格上漲，通脹原因大部分來自關稅，而非需求。預計 2026 年關稅對商品的影響將達到峰值，然後下降。長期通膨預期與目標一致。如果我們看到這一點（關稅通脹觸頂後回落），將表明我們可以放鬆政策。

維持利率不變獲廣泛支持：升息非基本假設

利率展望：鮑威爾表示，維持利率不變的決定得到了廣泛支援，非票委也廣泛支持本次決定。政策利率處於中性利率合理估計的範圍內，利率處於中性區間上端。目前政策處於可決定額外利率調整的幅度和時機的有利位置，政策並沒有預定路線，將逐次會議作出決策。正常化的政策立場應有助於穩定勞動力市場。

鮑威爾表示將關注目標變數，讓資料為我們指明方向。數據顯示就業與通脹之間仍存在一些緊張關係，但已有所緩解。通脹和就業存在無數種可能會促使我們採取行的組合方式。若勞動力市場疲軟則需要降息，而勞動力市場強勁則無需降息。升息並非任何人的基本假設。沒人預計下次會議會升息。

捍衛聯準會自主權：客觀履行職責、不評論司法傳票細節

鮑威爾任期與刑事訴訟：鮑威爾表示，美聯儲獨立性的意義在於，避免由直接選舉產生的官員來掌控貨幣政策的制定過程。美聯儲的獨立性對我們而言一直非常有益，如果美聯儲失去獨立性，將難以恢復信譽。鮑威爾表達出席庫克案，因為這或許是聯準會史上最重要的案件，眾所周知保羅·沃爾克曾出席了一場最高法院案件。鮑威爾表示，將繼續以客觀態度履行職責，致力於為美國人民服務。聯準會主席鮑威爾（被問到聯準會是否已回應司法部的傳票）今天沒有任何資訊可以提供。鮑威爾：不會就有關傳票的聲明作出進一步闡述。鮑威爾：尚未決定美聯儲主席任期結束後的計畫。

財政形勢亟待解決、長期利率受多重因素牽動

美國債務：美國債務路徑毫無疑問是不可持續的，財政形勢需要得到解決。許多因素會影響長期利率，而不僅僅是短期利率的變動。十年期利率與隔夜利率之間沒有緊密聯繫。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

台企赴美33會抨擊掏空台灣 經濟部回嗆！

黃仁勳來了！口袋掏「這個」 全場搶拿

盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝

