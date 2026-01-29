Fed維持利率不變 台股開盤上漲24點

▲台北股市今（29）日開盤上漲24.2點、來到32828.02點。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會宣布利率維持不變，美國股市週三多數走高，唯獨標普500指數一度漲破7000點關卡後賣壓湧現，終場收在盤下；台北股市今（29）日開盤上漲24.2點、來到32828.02點。

大盤開高之際，中小型股逆勢走低，櫃買指數開盤下跌0.05點、來到309.23點。今日開盤量大強勢個股：台積電、力積電、旺宏、華邦電、華新；開盤量大弱勢個股：聯電、世界、欣興、雷科、恆大。

權值股多數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1830元；鴻海開盤上漲1.5元、來到227元；台達電開盤上漲30元、來到1310元。

廣告 廣告

聯準會宣布利率決策不變，此次以10比2的表決結果，維持基準利率在3.5%至3.75%的目標區間不變，符合市場預期。理事華勒與米蘭表態反對，主張降息1碼。

此外，避險情緒推升貴金屬表現，金價盤中突破每盎司5400美元，再創歷史新高。主席鮑爾在談及金價飆升與通膨預期時強調，貴金屬走強並不代表聯準會在通膨控制上的公信力受損，通膨預期仍維持良好錨定，聯準會的政策信譽依舊穩固。

美國股市昨日多數走高，道瓊指數上漲12.19點或0.02%，收49015.6點，那斯達克指數上漲40.349點或0.17%，收23857.447點，標普500指數下跌0.57點或0.01%，收6978.03點，費半指數上漲189.562點或2.34%，收8306.742點。

科技五大巨頭漲跌互見，Meta下跌0.63%，蘋果下跌0.71%，Alphabet上漲0.44%，微軟上漲0.22%，亞馬遜下跌0.68%。半導體股多數走高，AMD上漲0.28%，博通上漲0.14%，輝達上漲1.59%，應用材料上漲1.21%，高通下跌0.22%，美光上漲6.10%。

台股ADR多數走高，台積電ADR上漲1.17%，日月光ADR上漲0.95%，聯電ADR下跌8.81%，中華電信ADR上漲0.83%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台積電尾盤一跳站上1820元新天價 台股終場收最高點32803

BCI指數暴漲22%！散裝股揚帆起行 新興、裕民、中航亮燈漲停

台積電衝1800元新天價、市值飆46.6兆元 法人：狂熱未出現退潮