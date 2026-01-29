Fed維持利率不變！ 鮑爾稱暫不急於降息

【緯來新聞網】聯準會於週三宣布基準利率維持在 3.50％ 至 3.75％ 區間，投票結果為 10 比 2，反映出在經濟表現優於預期及通膨壓力持續下，官方傾向暫緩降息。聯準會主席鮑爾指出，當前通膨與就業風險已有所減弱，政策正處於理想狀態，無需急於調整。然而，面對川普政府的刑事調查壓力與對其任期屆滿後的留任央行疑慮，鮑爾拒絕進一步評論，並對繼任者提出建言：「不要捲入選舉政治。」他強調，維持央行對國會負責且不受政治干擾，是未來領導者的首要任務 。

廣告 廣告

（圖／達志影像）

關於五月後的接班人選，其中候選人之一聯準會理事克里斯多福·沃勒（Christopher Waller），他在此次會議中與史蒂芬·米蘭（Stephen Miran）共同投下了反對票。儘管鮑爾預期關稅衝擊將在今年中消退，但若物價壓力持續，新任主席在 6 月主持首次會議時，將面臨極其棘手的政策難題。鮑爾對此直言：「可能有無數種組合會促使我們採取行動。」關鍵在於勞動力市場是否顯著轉弱，或通膨是否能如期回歸 2％ 目標。



牛津經濟研究院首席美國經濟學家皮爾斯（Michael Pierce）對此分析：「我們預計聯準會將繼續保持長期暫停期。利率接近中性，勞動市場狀況正在趨於穩定。」他預期最快要到今年 6 月或 9 月才有降息空間。鮑爾最後重申，聯準會目前仍「處於有利地位」，可以根據最新數據靈活評估政策的進一步調整。

更多緯來新聞網報導

韋禮安《披荊斬棘4》成功成團！ 自嘲：平常是這鬼樣子啊？

余天女婿被捕後首現身表演 胡瓜放心喊：他上台就心情好