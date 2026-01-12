Fed翻修案接到傳票 鮑爾認只是藉口：因為不聽川普的話

美國司法部已經就聯準會大樓翻修工程，向聯準會主席鮑爾發出傳票，要求調查。鮑爾聲明這都是藉口，主因就是他不肯大幅度降息。

紐約時報報導，美國哥倫比亞特區聯邦檢察辦公室，已經針對美國聯準會（Fed）主席鮑爾，展開刑事調查，主要是針對聯準會耗資25億美元，翻修總部，就工程規模與支出，是否鮑爾對國會作出不實陳述。不過鮑爾說，這些都是「藉口」，他被調查的主要原因，就是因為不聽川普政府的話。（葉柏毅報導）

據彭博資訊報導，鮑爾在美東時間11日晚間發表聲明表示，美國司法部針對聯準會大樓翻修案，所發出的大陪審團傳票，「從來都只是藉口」。鮑爾表示，司法部針對他發傳票，主因是由於他不肯屈服美國總統川普的威脅而降息。

聯準會總部翻修工程在2022年動工，預定2027年完工。據估算，工程目前超出預算約7億美元，合台幣約223億。紐約時報報導，聯準會總部翻修工程調查工作，由華府檢察官皮羅核准，皮羅長期被視為美國總統川普的盟友，並且在去年獲得任命，領導華府檢察官辦公室。

川普曾經由於多次降息幅度不如預期，而猛烈抨擊鮑爾，並且還多次威脅要開除他。此外，川普也對聯準會辦公大樓高達25億美元的翻修案表達不滿，指責鮑爾「無能」，並且表示不排除將控訴鮑爾。