Fed花400億買國債！ 《大賣空》貝瑞批：意圖掩蓋脆弱「變相重啓QE」





美國聯準會（Fed）宣布，將自本週五（12日）起啟動「準備金管理操作」（Reserve Management Purchases, RMP），於30天內購入400億美元的短期國債，以補充市場流動性、穩定金融體系運作。以《大賣空》（The Big Short）聞名的投資人貝瑞（Michael Burry）表示，這是以「儲備管理購買」名義變相重啓QE，暴露銀行體系仍然依賴央行流動性「續命」。

以預警次貸危機聞名、因《大賣空》成名的投資人貝瑞，11日於社群平台X發文指出，「聯準會又開始買美國公債了，每月400億美元的短期國債。」他引用《金融時報》旗下的FT Alphaville評論，指出目前回購市場（repo market）波動異常，文章甚至直言，若年底資金吃緊，Fed恐怕還會再祭出「臨時公開市場操作」（temporary open market operations），就只是為了確保年底資金吃緊不會把耶誕節搞砸。

廣告 廣告

貝瑞表示，外界不應將RMP視為短期操作，而應正視其背後反映的金融結構性問題。他指出，美國銀行體系若沒有超過3兆美元的準備金，便難以維持正常運作，這不是健康跡象，而是「脆弱的表現」。他提醒，在2023年銀行危機前，體系準備金僅約2.2兆美元；若回到2007年金融危機前，更只有約450億美元。他認為，美國經濟並未強勁到足以支撐如此龐大的準備金需求，顯示銀行系統惡化速度「遠比市場認知更快」。

貝瑞進一步批評，近年每次危機後，聯準會的資產負債表都難以縮回，「聯準會都必須永久擴張資產負債表，否則就會面臨銀行端的融資危機。」他直言：「難怪股市表現亮眼。」但他對銀行股持保留態度，並表示自己在超過25萬美元聯邦存款保險公司（FDIC）保險上限的資金，更傾向配置在美國國債貨幣市場基金（Treasury Money Market Funds）。

更具爭議的是，貝瑞指出，美國財政部近期刻意將發債結構傾向短期國庫券（Bills），以避免推高10年期公債殖利率；而聯準會此次鎖定短期券購買，「實在太方便」。他用戲謔方式形容：「聯準會和美國財政部就像坐在樹上的兩個人，K I S S。」

貝瑞警告，若此路線持續下去，「美國債市的最終形態，可能是聯準會持有全部40兆美元的美國公債」，形同債市半國有化。他呼籲市場投資人應警惕這種長期的結構性風險。

「量化寬鬆」（QE）主要透過購買長期國債和抵押貸款支持證券（MBS）來壓低長期利率，以刺激經濟增長；而「準備金管理操作」（RMP）則偏向技術性措施，專注購買短期國債，確保金融體系的流動性充足，避免突發資金短缺。美銀指出，依2019年經驗，這類流動性注入會快速拉低擔保隔夜融資利率（SOFR），但聯邦基金利率（FF）反應較慢，產生的時間差可能提供投資者套利機會。

（封面圖／翻攝《Cassandra Unchained》的X）

更多東森財經新聞報導



立院三讀通過！ 車輛有「這情況」 最重可罰3.6萬＋吊扣牌照

佳能中國撒幣大裁員！ 員工互道恭喜：一夜暴富

獨家／怎麼讓Google搜尋快速竄升？ 一定要加「這2字」