FED要降息？美股3指數開盤反彈 台積電續跌

▲美國銀行業者暗示FED將降息，美股21日開盤反彈。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國銀行業者暗示聯準會（FED）預計在12月降息，美股一掃週四的頹勢，21日開盤反彈，道瓊工業指數上漲220點或0.5%、標普500指數和那斯達克指數都上漲0.5%。

截至美東時間上午9時50分，道瓊工業指數上漲101.31點或0.22%、標普500指數上漲20.31點或0.31%、那斯達克指數上漲74.23點或0.34%，費城半導體指數下跌44.69點或0.7%。

個股部分，輝達下跌1.95%、蘋果上漲1.11%、谷歌上漲2.97%、微軟下跌0.22%、Meta上漲0.88%、台積電ADR下跌1.74%。

美國財經媒體CNBC報導，美國紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）周五（21日）在智利聖地亞哥發表談話時暗示，聯準會可能於12月再度降息。一掃股市因為AI概念股導致的低迷，並提振了交易員對聯準會下個月將第三次降息的預期。芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，交易員目前預計12月降息0.25個百分點的機率超過70%，較前一日的39.1%大幅上升。

一些投資人認為，週四的市場下跌並非更深跌的跡象，而是年初強勁上漲後的正常回檔。卡森集團首席市場策略師瑞安·德特里克表示，月初市場略顯泡沫化，但過去三週投資者遭遇挫折，各種市場情緒指標都顯示出極度的恐懼和擔憂。從逆向投資者的角度來看，這是必要的，可以淘汰那些意志不堅定的投資者。

