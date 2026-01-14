Fed貨幣政策與地緣政治牽動2026 黃金、日本、AI成投資重點

【記者呂承哲／台北報導】全球金融市場進入新年度，國泰證券觀察2026年市場發展指出，「美國貨幣政策走向」與「地緣政治變化」仍是影響市場的兩大關鍵因素。隨著美國聯準會（Fed）政策立場逐步轉向寬鬆，只要經濟基本面未明顯轉弱，市場出現大幅修正的風險相對有限，有助於維持整體資金環境穩定。

地緣政治不確定性仍持續干擾市場情緒，推升避險需求。國泰證券指出，黃金在2025年全年累積漲幅超過60%，反映投資人對資產分散與保值功能的重視。展望後市，在經濟成長放緩與利率下行背景下，黃金短期可能呈現區間震盪，但中長期仍具配置價值，適合作為投資組合中的防禦性資產。

在區域市場方面，國泰證券對日本市場展望「正向」。隨著疫後復甦動能延續，內需回溫、企業經營環境改善及基本面穩健，帶動投資氣氛升溫，日本不動產市場亦受到關注。國泰證券指出，日本不動產具備低基期與低利率優勢，加上租金維持上升趨勢，投報率相對高於多數亞太市場，形成利差吸引力；同時，赴日旅遊消費已超越疫情前水準，人流回溫亦有助商辦與多元用途空間需求，支撐REITs收益穩定。

產業趨勢方面，國泰證券認為，AI仍是2026年市場核心主軸。AI龍頭企業憑藉技術與規模優勢，獲利持續成長，具中長期投資吸引力；同時，AI應用推動資料中心擴建，電力需求顯著提升，相關電力與基礎建設標的值得關注，但需留意交期拉長與負債比攀升所帶來的風險。

此外，若未來降息幅度超出市場預期，資金可能加速流向債市鎖利，投資人可關注科技、大型金融及公用事業等信用體質佳的債券標的，以提升投資組合穩定度。

整體而言，國泰證券建議，2026年市場將在寬鬆資金環境與不確定性因素交織下運行，投資人宜透過股、債及替代性資產的多元配置，聚焦具結構性成長題材與穩健基本面，以提升投資組合的韌性與穩定度。

