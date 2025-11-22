Fed降息再缺關鍵數據！ 美國取消10月CPI報告
美國勞工統計局（BLS）21日宣布，將取消10月的消費者物價指數（CPI）報告，因聯邦政府停擺期間未能收集到部分數據，故取消報告，為歷來首次有此情形。
美國勞工統計局於20日表示，受到聯邦政府長時間關門影響，10月的就業報告將不予發布，會併入11月報告一同公布，並將發布時間延後一周至12月16日。將使聯準會12月10日決定利率時將缺少關鍵通膨數據。
11月的CPI報告將延後至12月18日發布，意味著11月CPI及非農業就業報告都安排在聯準會會議後公布，使聯準會決定利率時將缺少關鍵通膨數據。
根據1994年以來的新聞檔案記錄，此次是勞工統計局首次放棄發布月度CPI報告。
CPI為美國通膨的重要指標，全美逾1億人的社會福利、退休金等會根據CPI調整，該指數仰賴實地走訪全國各地零售店和服務業，蒐集數千種商品的價格，其他價格則透過電話、線上和第三方來源取得。
看更多 CTWANT 文章
假旅行社編「日本熊出沒」為由取消出團 26名退休族被騙近百萬
垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃
搭Uber遭司機性騷擾！女狂被問「能不能一起休息」 他下車不死心再問：一千摸一下？
其他人也在看
降息穩了？FED再放寬鬆風聲 部分成員不認同
即時中心／林耿郁報導市場經過一週大起大落，聯準會FED稍早再度釋出訊號，稱12月仍可能降息，讓美股吹起反攻號角；但在科技股估值過高、泡沫疑慮未消下，三大指數本週仍全數收黑，市場接盤熱情也持續消退。民視財經網 ・ 17 小時前
美就業走穩 9月非農就業比預期好 但企業裁員明顯增加 12月降息添變數
美國勞工統計局20日公布延遲一個多月的9月就業報告，顯示非農業就業人口明顯回升；失業率雖小幅升高，但原因是勞工供給增加。...聯合新聞網 ・ 1 天前
又放鴿了？聯準會稱不排除降息 美股、台指期盤後反彈
即時中心／林耿郁報導美國聯準會FED再度釋放訊號，稱近期仍可降息，讓市場重燃希望；終場道瓊上漲493點、漲幅1.08%，收46245點；標普五百漲64點、漲幅0.98%，收6602點；納指漲195點、漲幅0.88%，收22273點；費半漲54點、漲幅0.86%，收6406點。民視財經網 ・ 18 小時前
全球首例「禽流感傳人」病危！症狀、來源曝光…專家嘆：恐變異不可預測
國際中心／綜合報導美國華盛頓州近日通報全球首起人類感染 H5N5 型禽流感（Avian Influenza）病例。當局指出，這名居民的檢測結果證實帶有 H5N5 病毒株，過去這種亞型病毒僅在野鳥或家禽中被發現，從未出現在人類身上。專家認為，這起案例再次顯示病毒演化的高度「不可預測性」，該名男子的症狀及來源也曝光。民視 ・ 6 小時前
台股盤中暴跌逾千點摜破季線！創史上第4大跌點 台積電重挫70元
輝達財報表現及展望優於市場預期，激勵美股早盤走高，只是市場依然謹慎不安，主要指數收跌，台積電ADR跌1.72%。台股今日（11/21）開盤大跌逾600點，以26821.97點開出，之後跌幅擴大，最低跌856點至26570點，再度摜破5日線，若跌幅再度擴大，恐失守季線。太報 ・ 1 天前
輝達H200能解禁？ 黃仁勳「看迷因」開會吐苦水
美國對中國的晶片出口管制，可能又出現變數。彭博社報導，川普政府正在討論，要不要開放輝達把H200晶片賣到中國。如果真的解禁，「AI教父」黃仁勳就能如願以償地重返中國市場。肩上扛著地球，上面寫著全美國的...華視 ・ 11 小時前
輝達陷兩難！黃仁勳：財報好壞都被說AI泡沫
[NOWnews今日新聞]輝達近日剛公布Q3財報，盈餘、營收跟未來業務展望皆亮眼，但隔天公司股價和美股卻由紅翻黑，他20日在公司會議上感嘆，儘管交出令人驚豔的季度業績，但市場似乎並不領情。根據《商業內...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
該拋售科技股？華爾街大咖示警：AI泡沫形成中 一事恐引爆崩跌
市場對人工智慧（AI）估值過高的憂慮持續，輝達在公布優異財報後大漲，隨即又跌回，台股也是類似狀況，不免讓人擔憂「AI泡沫」。全球最大避險基金集團橋水（Bridgewater）的創辦人達里歐（Ray Dalio）提出，市場上確實有泡沫形成，但在完全破裂前還有上漲空間，面對波動可以考慮避險資產，但不用全部拋售；引爆AI泡沫破裂的關鍵點，可能會是財富稅（Wealth tax）提高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大陸產業》寧德時代?下窩鋰礦 傳12月復產
【時報-台北電】近期大陸碳酸鋰價格劇烈震盪，牽動全球電池產業鏈的神經。外媒21日披露，全球動力電池巨擘寧德時代已研擬初步計畫，準備在12月初重啟位於江西宜春的?下窩鋰礦。知情人士透露，寧德時代已要求供應商及合作夥伴備妥設備、化學試劑與人力，並已通知從該礦區提取原料的冶煉廠。 外媒21日報導，儘管企業端已蓄勢待發，但這項復產計畫能否如期執行仍充滿變數。寧德時代的計畫仍可能變動，目前尚待主管機關的最終核准。 回顧此次停產始末，寧德時代因採礦許可證到期，於8月暫停?下窩鋰礦的運作，當時曾短暫推升碳酸鋰價格。市場普遍解讀，由於大陸碳酸鋰長期供過於求，此次停產也被視為官方「反內捲」整頓的一環。當時外界預估，該鋰礦的停產期至少持續三個月，期間內寧德時代也表示正積極辦理許可證的延期申請。 外媒9月底報導，?下窩礦區已完成儲量核實報告的備案，距離取得採礦證更進一步。到了11月初，寧德時代更接獲繳納採礦權費用的通知，被視為重啟鋰礦營運的重要訊號。寧德時代在該地區的產能動態，對整體供應鏈的價格走勢具有指標性意義。 近日，大陸碳酸鋰價格出現劇烈波動。11月19日，廣州期貨交易所交易最熱絡的碳酸鋰期貨合約，曾時報資訊 ・ 12 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 10 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 8 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 5 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 14 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前