Fed降息再缺關鍵數據！ 美國取消10月CPI報告

【時報-台北電】近期大陸碳酸鋰價格劇烈震盪，牽動全球電池產業鏈的神經。外媒21日披露，全球動力電池巨擘寧德時代已研擬初步計畫，準備在12月初重啟位於江西宜春的?下窩鋰礦。知情人士透露，寧德時代已要求供應商及合作夥伴備妥設備、化學試劑與人力，並已通知從該礦區提取原料的冶煉廠。 外媒21日報導，儘管企業端已蓄勢待發，但這項復產計畫能否如期執行仍充滿變數。寧德時代的計畫仍可能變動，目前尚待主管機關的最終核准。 回顧此次停產始末，寧德時代因採礦許可證到期，於8月暫停?下窩鋰礦的運作，當時曾短暫推升碳酸鋰價格。市場普遍解讀，由於大陸碳酸鋰長期供過於求，此次停產也被視為官方「反內捲」整頓的一環。當時外界預估，該鋰礦的停產期至少持續三個月，期間內寧德時代也表示正積極辦理許可證的延期申請。 外媒9月底報導，?下窩礦區已完成儲量核實報告的備案，距離取得採礦證更進一步。到了11月初，寧德時代更接獲繳納採礦權費用的通知，被視為重啟鋰礦營運的重要訊號。寧德時代在該地區的產能動態，對整體供應鏈的價格走勢具有指標性意義。 近日，大陸碳酸鋰價格出現劇烈波動。11月19日，廣州期貨交易所交易最熱絡的碳酸鋰期貨合約，曾

時報資訊 ・ 12 小時前