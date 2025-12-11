Fed降息利多出盡！新台幣高低震盪1.5角 收31.268元

隨著市場快速消化降息預期，新台幣一早還見到31.1字頭，午後再度貶破31.2字頭，高低價差逾1.5角。資料照



美國聯準會（Fed）如市場預期降息1碼，但根據點陣圖顯示，利率不變恐維持一段時間，國際美元回落，台股今（12/11）日尾盤重挫，新台幣匯率一早以升值開出，原本還見到31.1字頭，隨著外資大舉匯出，加上降息預期早已反應完畢，午後匯價由升轉貶，再度貶破31.2字頭，高低價差逾1.5角，終場收31.268元、貶6分，創下近一週來新低，總成交值擴大至21.255億美元。

Fed宣布降息1碼，也是今年以來第3次降息，主席鮑爾在記者會上強調，聯準會決定降息並非易事，需在通膨風險與就業市場疲弱間取得平衡。由於本次決策出現3位委員投下反對票，為六年來罕見，加上Fed主席明年即將卸任，顯示內部分歧擴大，而美國總統川普也抱怨降息太少，將為明年帶來變數。

匯銀人士表示，美股四大指數齊收紅，台股則開高走低，美元指數跌至98價位，新台幣匯率一早以升值7.3分、31.135元開出，剛開始反映國際盤，加上出口商一度出現停損性賣壓，但午後外資大舉匯出，使得匯價由紅翻黑，不但貶破31.2字頭，盤中更觸及31.274元，尾盤收在31.268元，創下近一週來新低。

匯銀人士指出，Fed如市場預期降息，投資人迅速消化完畢，加上台積電填息變貼息，使得台股開高走低，原本匯價在31.1至31.2元間震盪，在外資轉向、出口商轉為惜售，短期內匯價有機會回測31.3元；不過，台股能否站穩2萬8000點更是關鍵，若熱錢再度出走，恐怕將挑戰下一個關卡、31.4元。

根據央行統計，美元指數跌0.42%、歐元升0.39%，亞幣互有漲跌，日圓升0.40%、星幣小漲0.07%、人民幣也小漲0.06%，而韓元貶0.21%、新台幣跌0.19%。

