Fed降息後美元跳水 台幣盤中急升約1角 主席鮑爾暗示未來數月可能按兵不動

美元急貶，台幣兌美元周四早盤再升值快1角，來到31.12元，創3周新高。（圖片來源／信傳媒編輯部）

《美聯社》與美國財經媒體《CNBC》報導，美國聯準會（Fed）周三連續第三次下調關鍵利率0.25個百分點，但是暗示未來幾個月可能維持利率不變。

主席鮑爾在Fed會議後的記者會上表示，過去兩年經過6次降息後，聯準會可以暫停降息，觀察就業和通膨的發展。從一系列季度經濟預測預判，聯準會官員暗示，他們預計明年只會降息一次。

鮑爾指出，聯準會官員將仔細評估即將公佈的數據，並補充說，聯準會已做好充分準備，等待觀察經濟的演變。

美元跳水，台幣匯率盤中升值約1角

聯準會（Fed）周三結束為期2天的會議，宣布將隔夜貸款利率調降0.25個百分點（25個基點），目標區間降至3.5%至3.75%。

經過這次降息，指標利率下探近3年最低水準。聯準會降息後，房貸、抵押貸款、汽車貸款和信用卡等借貸成本會跟著下調，但市場力量也會影響這些利率水準。

美國聯準會降息1碼，並啟動購債計畫之後，美元指數周三下挫0.56%，周四進一步跌到98.54，台幣兌美元周四（12月11日）早盤再升值快1角，來到31.12元，創3周新高。

然而，今年第三次降息的決定並非易事。一些FOMC委員支持降息，避免勞動市場進一步疲軟，但是另一些委員則認為寬鬆政策已經足夠，再降息有可能加劇通膨，日益分裂的聯邦公開市場委員會（FOMC）最終以9比3的投票結果做出降息的決定。

在Fed公布決策後的記者會上，聯準會主席鮑爾表示，這是一個「難分勝負」的決定。

鮑爾坦言支持與反對降息的兩派旗鼓相當

他告訴記者：「我支持任何一方的觀點，決策官員現在處於有利位置，能夠靜觀其變」。

鮑爾還表示，聯準會的關鍵利率已接近既不限制也不刺激經濟的水準，這與今年稍早他的說法截然不同。當時，他認為利率偏高，足以減緩經濟成長並抑制通膨。隨著利率更接近中性水準，進一步降息的門檻可能比今年秋季更高。

牛津經濟研究所的全球首席經濟學家瑞安·斯威特表示：「我們認為，美國勞動力市場必須明顯疲軟，才足以促使Fed明年初再次降息。」

12月的會議可能會開啟聯準會更加充滿爭議的時期。官員們意見分歧：一部分人支持降息以刺激就業，而另一部分人則傾向於維持利率不變，因為通膨率仍然高於聯準會2%的目標。除非通膨率明顯好轉或失業率惡化，否則這種分歧可能會持續存在。

美國聯準會啟動購債計畫，寬鬆銀根

鮑爾坦言：「有些人認為我們應該止步於此，認為我們目前所處的位置是正確的，應該等待時機；但是有些人認為我們明年應該進一步降息。」

聯準會內部分歧的一個鮮明體現是，聯準會利率決策委員會FOMC的19名成員對2026年的降息幅度預測差異巨大。其中7名委員預計明年不會降息，8名委員預測聯準會明年可能兩次或兩次以上的降息，4名委員僅支持一次降息，而19名委員中，只有12人參與利率決策投票。

然而，Fed宣布將從本周五開始，恢復購買400億美元的美國公債，有些分析師認為此舉是聯準會暗中降息的一種方式。

「周三公布降息和買公債，是最終的妥協辦法，購買公債的時間比預期要早，但點陣圖顯示明年降息的可能性不大。」投資交易公司TradeStation的全球市場策略主管大衛·羅素表示。

「鮑爾在聯準會面臨巨大壓力之際再次巧妙地掌握平衡。這讓政策制定官員有時間在政府停擺結束後重新審視經濟數據，這使得1月份的會議更加重要，但也給投資人帶來一些期盼。」他說。

(原始連結)





