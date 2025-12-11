Fed降息後美股兩樣情！ 道瓊大漲646點、甲骨文爆跌近11％
美國聯準會再次降息1碼提振市場信心，美股道瓊工業指數週四大漲646點再寫歷史新高，標普500指數上漲0.21%，也創新高。不過雲端運算公司甲骨文財報爆雷大跌10.95%，拖累整個AI類股。（請聽AI報導）。
聯準會今年第三度降息激勵美股週四大漲，但科技股表現不佳，甲骨文公布季度營收不如預期，並指年度支出將比原計劃高出150億美元，導致股價暴跌近11%，其他人工智慧概念股如輝達下跌1.55%，博通下跌1.6%。
道瓊工業指數週四上漲646.26點，漲幅為1.34%，收在48704.01點，標普500指數上漲14.32點，漲幅為0.21%，收在6901點，那斯達克指數下跌60.3點，跌幅為0.26%，收在23593.855點，費城半導體指數下跌56.004點，跌幅為0.75%，收在7411.484點，台積電ADR下跌4.4928美元，跌幅為1.45%，收在304.85美元。（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。
