Fed降息後賣壓出籠 台股早盤重挫逾400點跌破28000點大關

【記者許麗珍／台北報導】聯邦準備理事會（Fed）上週降息後，部分獲利了結賣壓出籠，美股上週五下挫。台股今早盤重挫422.47點或1.50%，跌破28000點關卡，暫報27,775.55點，成交金額822.05億元。台積電下跌25元暫報1455元。

聯邦準備理事會（Fed）上週降息後，部分獲利了結賣壓出籠，美股上週五下挫。那斯達克指數下跌398.69點，或1.69%；費城半導體指數下跌377.918點，或5.1%，收在7033.566點。輝達股價上週五跌逾3%，收175.02美元，台積電美國存託憑證（ADR）跌逾4%，收292.04美元。

台股上週五上漲173.27點，收在28198.02點，成交值新台幣4748.06億元。三大法人合計買超255.22億元。其中，自營商買超74.21億元，投信買超14.77億元，外資及陸資買超166.24億元。

法人分析，美股費半指數重挫，台積電ADR大跌，台股短線恐承受壓力，Fed上週降息後，貨幣寬鬆方向不致改變，但市場再度引發AI泡沫化疑慮，要提防盤勢震盪整理風險，可持續觀察台股抗壓能力。

