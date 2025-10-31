Fed降息後錢潮往哪走? 6檔美股ETF新兵本周天天創新高

聯準會（Fed）台灣時間周四（30日）凌晨再降一碼，不過主席鮑爾（Jerome Powell）強調12月再度降息並非「板上釘釘」，市場多空訊息夾雜，美股四大指數終場漲跌互見。 圖：達志影像／美聯社（資料照）

[Newtalk新聞] 九月聯準會（Fed）實施降息，推動美股驚驚漲；台灣時間周四（30日）凌晨再降一碼，不過主席鮑爾（Jerome Powell）強調12月再度降息並非「板上釘釘」，市場多空訊息夾雜，美股四大指數終場漲跌互見。道瓊指數下跌 109.88點、0.23%，S&P 500 指數跌 0.99%，那斯達克指數跌 1.57%，費半指數下挫 1.53%。台積電ADR則跌 0.61%，收在 303.22美元。

不少投資人押注美股後續表現。今年來共計 13檔海外股票ETF掛牌上市，區域涵蓋美國、日本及全球股市，且單張股價 1萬多元，相對平價好入手，成了市場追捧的新寵兒；而觀察近期表現，其中多達 6檔美股ETF本周更是天天創高，展現強勁成長動能。

在這 6檔連續創高的海外股票ETF新兵中，人氣熱度居冠的為統一美國50（009811），受益人數已上升至 32,870人；第二、三名則分別為貝萊德標普卓越50（009813）以及中信NASDAQ（009800），受益人數均逾 2萬人。

被稱為「美版 0050」的 009811，是目前台灣ETF市場中唯一一檔追蹤「美國50指數」的美股ETF，顧名思義，這檔ETF涵括美國市值最高 50名個股，在產業大幅分散情況下，攻守兼備。這些藍籌股名單可謂眾星雲集，包含輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、禮來藥廠（Ili Lilly）、網飛（Netflix）、好市多（Costco）、萬事達卡（Mastercard）等。

若以周四收盤價買進 009811，相當於只要 1萬多元，就能成為美股市值前50大企業的股東，就算是小資族也能無痛參與美股行情，使 009811 迅速成為美股ETF市場中聲勢最旺的新人王。

法人表示，雖 FOMC 會後，鮑爾發言淡化12月降息的可能性，導致美股應聲轉跌；但長遠來看，九、十月連續降息，有利於股市續走多頭行情。且考量美國通膨數據持續降溫，過久的貨幣緊縮環境恐持續對金融及不動產市場帶來壓力，加上美國陸續與各國達成貿易協議，關稅不確定性逐步下降，預期Fed日後仍有進一步降息的機會與空間。

表、連續四日創高的2025年上市之美股ETF受益人數排行

代號 股票名稱 受益人 收盤價 2025 週一 (10/27) 週二 (10/28) 週三 (10/29) 週四 (10/30) 009811 統一美國50 32,870 11.49 11.52 11.65 11.75 7/29 009813 貝萊德標普卓越50 27,047 10.32 10.35 10.48 10.56 10/20 009800 中信NASDAQ 23,923 10.95 11 11.1 11.17 2/11 009801 中信美國創新科技 13,340 11.22 11.26 11.46 11.53 2/11 00971 野村美國研發龍頭 10,133 16.79 16.82 17 17.17 1/9 009807 台新標普科技精選 1,621 13.12 13.15 13.38 13.43 5/28

資料來源：CMoney；統計期間：2025／10／27～10／30

