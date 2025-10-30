Fed降息後鮑爾放鷹 新台幣早盤貶至30.68元

▲美國聯準會（Fed）如市場預期再降息1碼，不過，主席鮑爾（Jerome Powell）在會後放「鷹」，美元指數衝破99，新台幣兌美元今（30）日早盤一度貶至30.68元。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 美國聯準會（Fed）如市場預期再降息1碼，不過，主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上放鷹，12月降息未成定局，美元指數衝破99，新台幣兌美元今（30）日早盤再貶到30.68元，不過，由於台股走揚，加上市場觀望美中領導人會談後續，新台幣未進一步走貶，目前在30.66元盤整。

美國聯準會（Fed）公布最新利率決策，宣布再次降息1碼，即0.25個百分點，也是今年以來第2次降息，但聯準會主席鮑爾表示，12月進一步降息非板上釘釘，美元指數走揚，並升破99。

至於亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤從152.94來到152.48，韓元兌美元亦從1426.55回升至1421，而離岸人民幣兌美元則從7.0921拉回至7.0978。

新台幣兌美元今日早盤也走貶，以30.68元、貶值5分開出，不過，由於台股走揚，加上市場觀望美國總統川普與中國國家主席習近平會談氣氛及美中貿易戰、關稅後續發展，新台幣幣貶幅有限，目前在30.66元盤整。

