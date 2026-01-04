Fed降息循環延續 聰明錢早就先卡位它！

財經中心／余國棟報導

全台資金更加聚焦投等債標的，其中產業債部分以金融債最受矚目，也推動國泰10Y+金融債規模上升，成為追求穩定的退休族及存股族首選。（示意圖/ PIXABAY）

美國勞動市場與通膨壓力持續降溫，核心CPI年增率低於市場預期，並創下2021年3月以來新低，通膨放緩疊加勞動市場轉弱，使聯準會政策逐步轉向關注就業情況。美國聯準會2025年降息3次，近期債券顯著回溫，股市震盪之際，債券成為投資人心儀的資金避風港。其中國泰10Y+金融債（00933B）近1月（11/20~12/19）規模成長新台幣113.30億元，在債券ETF中居冠，基金規模正式突破千億元，進入全台唯九檔的千億級債券行列。

國泰10Y+金融債基金經理人鄭凱允表示，投資人仍需留意，雖然11月非農就業人數優於預期，但新增職位集中於醫療業，產業間動能不均；且失業率上揚，創2021年以來新高，顯示勞動市場惡化風險仍高。若失業率進一步升溫，Fed釋出更多降息空間，美債利率有望續降。基於勞動市場下行速度加快，預期今年降息循環將延續，建議投資人可善用中長天期投資等級債券，以捕捉潛在收益機會。

隨著供應鏈調整降低價格上揚幅度，去年初的關稅影響雖使股債市場重挫，但多屬一次性衝擊，觀察美國整體通膨壓力確實已有實質緩解的跡象。建議投資人可適時增持高信評的企業債比重，國泰10Y+金融債（00933B）今年以來深受市場青睞，規模成長近35%，不僅成功登上債券ETF千金俱樂部行列，亦是千億級債券ETF中今年規模成長最多之標的，深受市場投資人歡迎。

近期聯準會官員釋出偏鴿談話，指出當前利率比中性利率高 50-100個基點，代表未來仍隱含降息空間；在市場持續消化聯準會降息預期期間，過去一個月來，全台資金也更加聚焦投等債標的，其中產業債部分以金融債最受矚目，也推動國泰10Y+金融債規模上升，成為追求穩定的退休族及存股族首選。

