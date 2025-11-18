Fed降息推升買氣 壽險業前10月新契約保費年增26%

（中央社記者蘇思云台北18日電）壽險業今年前10月含負債項下收入的新契約保費達新台幣8211.68億元，年增26%，壽險公會表示，美聯準會（Fed）10月再降息1碼，投資人為掌握降息循環初期相對高的利率，對美元利變型保單仍有需求，加上全球主要股市10月走強，也讓投資型保單同步受惠。

壽險公會今天發布最新統計指出，如果考慮保費收入與負債項下的收入，今年前10月壽險業保費收入為2兆1238.57億元，年增10.6%，其中，初年度保費為8211.68億元，年成長26%，續年度保費為1兆3026.89億元，年增2.8%。

細看單月表現，10月新契約保費收入合計818.08億元，月增0.19億元，年增19.14%。其中，10月傳統型保單新契約保費收入442.85億元，年增19.31%，投資型保單新契約保費收入375.23億元，年成長18.95%。

壽險業今年前10月含負債項下收入的新契約保費為8211.68億元，年增26%。其中，今年1到10月傳統型保單新契約保費收入為4878.45億元，年增23.9%。

有關推升成長的動能，壽險公會指出，Fed10月再次宣布降息1碼（1碼為0.25個百分點），市場預期仍有降息空間，投資人為掌握降息循環初期相對高的利率，對美元利變型保險商品仍有需求；除了會員公司持續提升美元利變型保險商品吸引力外，為了因應高齡化，業者持續推動美元固定利率養老保險商品，鎖定固定利率給付特性，以因應利率波動環境，並滿足長期鎖定收益需求。

其他成長動能還包括為接軌明年新一代清償能力制度（TW-ICS），壽險業者持續開發與推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的期繳型及保障型商品；同時為增加美元保單部位，有助壽險公司平衡資產負債、降低避險成本及匯率風險，也帶動美元計價保險商品銷售動能。

至於今年前10月投資型保單新契約保費收入3333.23億元，年增29.1%。壽險公會分析，主要是Fed啟動降息，全球主要股市10月走強，使投資型商品同步受惠，其次則是業者持續深化與銀行、投信等通路合作，以滿足民眾多元資產配置與保障需求。（編輯：林淑媛）1141118