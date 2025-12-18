Fed降息撐盤、CSP資本支出上修 長期投資標普500指數勝率亮眼

【記者呂承哲／台北報導】在利率震盪、關稅變數與科技股評價修正交錯下，美股表現備受關注。台新標普500 ETF（009806）研究團隊指出，企業獲利動能與降息預期仍為市場提供關鍵支撐，標普500指數在震盪中持續續多月上漲，長期投資價值再度浮現。

台新標普500 ETF（009806）研究團隊表示，近期美國金融市場雖受利率波動與資金輪動影響，但整體仍維持穩定。本季多數企業財報優於預期，支撐標普500指數在震盪中續強，並延續年初以來的上行趨勢。隨著聯準會後續降息機率仍高，加上雲端服務商（CSP）持續上修資本支出，美股中長期續航力可期。統計顯示，持有標普500指數超過一年，正報酬勝率約達75%，具備中長期布局優勢。

研究團隊指出，回顧美股歷史，即便歷經1987年股災、2000年科技泡沫、2008年金融海嘯及2020年疫情衝擊，市場最終仍能再創新高。長期數據顯示，自1929年以來，持有標普500指數十年，正報酬勝率高達九成以上，凸顯長期投資的重要性。

此外，在關稅與政策雜音下，公用事業、必需消費等防禦型類股仍維持穩健表現。研究團隊認為，標普500指數具備產業配置多元與大型股比重高等特性，順勢時可掌握成長動能，逆勢時亦有防禦板塊支撐；大型企業在調整結構與因應外部衝擊上也更具韌性，有助投資人穿越市場波動。

