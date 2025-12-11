Fed降息撐短線行情！金價突破4238美元 BIS示警來了

[Newtalk新聞] 美國聯準會(FED)宣布降息一碼，不過市場等待美國聯準會利率決策及未來政策指引的不確定氛圍下，投資人普遍採取觀望態度，美元走弱為金價提供支撐，但美國公債殖利率上升形成壓力，使得金價在4,200〜4,218美元區間內震盪整理。截至今天(11日)下午4點前，黃金交易價來到4215(盎司／美元)。

台銀表示，儘管此次 FOMC 會議市場普遍認為將降息一碼，但也預期票委間對於明年降息路徑看法可能分歧加大，對政策前景的高度不確定性，使得部分資金退場觀望，金價一度走弱至4187美元，然而歐洲央行總裁拉加德表示，歐元區經濟具有韌性，並認為當前利率處於適合位置，鷹派發言暗示未來數月可能維持利率不變，歐元兌美元走強，金價反彈至4200 美元附近波動。

隨著美國聯準會如市場預期降息一碼，並在點陣圖中顯示 2026 年與 2027 年各再降息一次，同時宣布自 12月12日起每月購買400 億短債，使美元指數下挫，金價一度衝高至4238.49 美元，隨後漲幅收斂，最後報價 4227.99 美元。

《Kitco News》報導，黃金與美股今年同步創高，標普500漲逾16%至6,850點、黃金年漲逾50%至4,200美元，國際清算銀行BIS警告兩大資產同時達極端估值，散戶資金湧入與機構流向背離恐加劇波動；雖有泡沫疑慮，但央行持續買進、美元走弱及預期美國聯準會，將採寬鬆貨幣政策提供基本面支撐，市場短期仍穩固，但風險不容忽視。

