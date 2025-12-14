Fed降息新台幣叩關31？ 專家揭走勢得看「這關鍵」
美國聯準會（Fed）再降息1碼，同時啟動購債計畫，加上最新就業數據拖累，美元指數下挫，新台幣兌美元12日終場收在31.202元、升值6.6分，周線連二紅。
匯銀主管指出，就過去經驗來看，新台幣在12月通常會是偏升格局，預估2025年會在31元以上收關，代表新台幣將在31至31.3元區間震盪。
匯銀主管預估，本周新台幣應會區間震盪，往31元整數關卡挑戰。隨著美國已確定降息，後續又有購債計畫，美元短期將持續偏弱。股市是其中影響關鍵，只要台、美股沒有下跌太多，抑或是持續創高，台幣就會是偏升格局。
匯銀主管強調，台股若跌破28000點，外資接續匯出下，新台幣不排除突破31.3元，但匯價逢低預計也將吸引進口商買盤。
外匯交易員指出，本周台灣、日本、歐洲央行都將舉行利率決策會議，日本央行料將升息，可先關注是否會在金融市場引發波瀾。雖然市場押注台灣央行利率不動，央行是否將對新台幣未來的緩升格局表態，或釋放相關訊號，也是投資人的觀察重點。
