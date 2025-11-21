Fed降息機率剩不到40% 官員再放鷹…暗示不會支持12月下調利率
聯準會（Fed）官員最新發言顯示，對於12月是否降息更加躊躇，並且關注金融市場穩定的風險，促使市場對12月調降利率的預期進一步降溫，降至不到四成。
芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具顯示，投資人預期12月降息的機率下滑至35.36%，低於一周前的50.14%。
今年有決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比20日表示，「通膨似乎有點停滯不前，還有警示顯示正朝錯誤方向發展」，「我的不安是短期提前降息太多次，之後才會實際看到通膨回升只是暫時性的證據」，暗示他可能不會支持12月降息。
古斯比在9、10月會議都支持降息，但他說，仍聽到部分產業的企業將進一步調漲價格，對短期降息感到猶豫，「以中期利率前景來看，我不鷹派，我認為利率會下降，也能下降，但我們要先度過這段時期」。
Fed理事巴爾表示，「目前通膨率仍在3%，而我們的目標是2%，我們致力於讓利率達成2%目標，所以現在必須謹慎而審慎思考貨幣政策」。9、10月也都支持降息的他，並未明確反對進一步降息。
今年沒有決策投票權的克里夫蘭聯準銀行哈瑪克，重申反對進一步降息，「調降利率以支持勞動市場，可能會拉長通膨居高不下的時間，也可能鼓勵金融市場的涉險行為」。今年沒投票權的費城聯準銀行總裁鮑森表示，「我對勞動市場的憂心程度，依然高於對通膨憂慮，預期從現在到下次會議將獲得許多資訊」，將審慎評估12月決策會議。
川普欽定的大鴿派理事米倫則重申，貨幣政策仍非常具約束力，應調整利率到更接近中立的水準。
正與川普政府陷入訴訟戰的理事庫克，則未提供對短期利率政策的看法，而是關注金融體系的風險，包括快速擴張的私募信用市場、避險基金的美債交易行為，及機器交易採用生成式人工智慧（AI）的情況。
