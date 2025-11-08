Fed降息添柴火！台股高檔震盪 AI續領漲 逢回分批布局
聯準會（Fed）9月降息1碼，為股市多頭增添柴火，台股短線漲多，不追高，大盤回檔整理過後仍有創新高的實力，重點在於掌握個股與類股輪動的節奏。
川普總統一再抱怨美國國債利息負擔太重，加上近幾個月美國新增非農就業人數大幅下修，聯準會（Fed）在維持利率不變近1年之後，今（2025）年 9月終於降息1碼（0.25個百分點），符合市場預期，包括台股在內，全球主要股市對降息的反應以正面居多。
根據Fed最新公布的點陣圖，Fed官員（有投票權的理事）預估今年10月、12月還會各降息1碼，年底基準利率目標區落在3.5%～3.75%，並預估明後年將各降息1碼。
Fed主席鮑爾也強調，就業市場雖出現疲軟跡象，但還不到需要大幅降息（一次降2碼）來「救火」的地步，將依照每次開會的最新數據作決定。
由於Fed對降息持審慎態度，這次宣布降息對美國公債價格的推升非常短暫。在Fed宣布降息隔天，對利率變化最敏感的2年期公債殖利率上揚（公債價格下跌）；作為資產定價參考的10年期公債殖利率也持續上揚。
Fed緩步降息促就業 股市增添資金活水
Fed採取溫和、緩步的降息腳步，市場資金不會大量流入公債市場，股市不僅不會大失血（由股轉債），反而受惠於降息之後更充裕的資金動能。
截至8月26日，美國廣義貨幣供應量M2（包括現金、活期存款、儲蓄存款及其他金融資產）已達22.13萬億美元，再創歷史新高，這代表有更多的資金可用於消費和投資。
繼Fed之後，台灣央銀9月18日開會，全體理事一致決議不跟進Fed降息，利率維持不變，也未鬆綁房市管制措施，這讓營建、房仲業者很失望，不過，央行抑制炒房其實有利於資金流入股市，增加台股資金動能。
今年第2季台幣兌美元大幅升值，以外銷為主台股上市櫃公司承受龐大匯損壓力。Fed這次宣布降息之後，美元指數從低檔緩步反彈，從技術型態來看，可望挑戰102上下，這隱含台幣升值已暫告一段落，甚至將小幅回貶，上市櫃公司在第2季認列的巨大匯損，年底前將有機會部分回沖。
雖然川普對台灣課徵20%（我方仍爭取調降）「對等關稅」，部分出口到美國的半導體、資通訊產品未來也可能被課稅，但積極在美國投資設廠的台積電（2330）已被豁免，且台積電產品的定價大都能反映成本的增加，川普關稅對於股價的衝擊已明顯鈍化。
AI族群仍是多頭主流 抓住輪動節奏賺價差
至於輝達（Nvidia）宣布斥資50億美元入股英特爾（Intel），成為持股4%以上的大股東，雙方計畫合作開發應用於個人電腦、伺服器的AI晶片，這消息大幅激勵英特爾股價，對台積電則是負面消息（將來可能瓜分部分晶圓代工市場），但台積電在美股掛牌的ADR（代號TSM）當天開低走高，收盤價續創歷史新高，顯然市場認為影響不大，且短期內不會有任何影響。
儘管有不少雜音，只要微軟（MicroSoft）、META、亞馬遜（Amazon）等雲端資料中心巨擘持續擴大資本支出，競相投入AI基礎建設，AI伺服器概念股的多頭主流地位不會改變，包括晶圓代工、先進封裝與測試、電源管理、PCB（印刷電路板）、散熱、記憶體、被動元件、代工組裝等族群，以及相關設備商都有機會受惠，尤其是產業或次產業龍頭。
其中，台積電、台光電（2383）、台達電（2308）、奇鴻（3017）等龍頭股股價相繼創下歷史新高，突破千元的「千金股」越來越多，帶動整個供應鏈漲勢擴散，形成向上比價的輪動效應；領頭羊大漲之後在高位震盪、盤整之際，投資人可留意布局股價較低、有補漲空間的個股。
例如，當電源供應器龍頭台達電股價大漲到600多元（今年8月），位居老二的同業光寶科（2301）還在120多元附近盤整，沒多久就順勢搭上補漲行情，短短幾個交易日就挑戰170元以上前波高點。
類似的例子還很多，例如：PCB銅泊基板材料龍頭台光電大漲之後，在國內位居老二的同業台燿（6274）跟進大漲，位居老三的聯茂（6213）後來也補漲。
產能移轉帶來外溢效果 記憶體族群迎補漲
南亞科（2408）、華邦電（2344）等國內DRAM記憶體廠商，並沒有生產AI伺服器所需要的高階記憶體HBM，9月股價卻大漲，主要是因為SK海力士、三星、美光等國際大廠將許多產能挪為生產HBM，以及新產品DDR5，同時縮減成熟產品DDR4產能，供應量大減帶動價格上漲，營運虧損的南亞科、華邦電營運逐漸脫離谷底，轉機題材造就了這波大漲。
隨著南亞科股價近期大漲到80多元，漲幅大幅落後的同業晶豪科（3006）就有補漲空間。此外，記憶體封測龍頭力成（6239）、南茂（8150）也會受惠。
NAND FLASH（用來製造固態硬碟SSD，以儲存資料）控制IC及模組大廠群聯（8299）近期大漲，除了受惠於三星等大廠將產能挪為生產HBM，主要是因為生成式AI模型從初始「訓練」轉向「推論」，造成NAND FLASH供需吃緊，尤其是企業級固態硬碟 SSD（eSSD）；同屬模組廠的宜鼎（5289）、威剛（3260）、宇瞻（8271）、創見（2451）也會受惠。
此外，AI也會帶動被動元件的需求，近期買盤轉向股價分割後在低檔盤整已久的被動元件龍頭國巨*（2327）。這些年國巨拼購多家國內外同業，最近宣布要收購電源管理IC設計公司茂達（6138）近3成股權，近年產品線越來越完整，高階應用占比提升，同業殺價競爭的壓力也大幅降低，獲利穩健許多。
在國巨帶動之下，華新科（2492）、佳邦（6284）、台慶科（3357）、立隆電（2472）、凱美（2375）等被動元件股近期開始補漲，投資人可以在股價回檔盤整時分批布局價量結構較佳、位階較低的個股，若有富爸爸集團色彩更佳（如華新科、佳邦、凱美）。
值得注意的是，不論是領頭羊，還是落後補漲股，投資人盡量不要追漲，最好是在股價回檔整理、量縮不跌或突破盤整時買進，畢竟大盤在歷史新高附近震盪整理，4月以來累積漲幅相當大，AI主流股評價大都不便宜（台積電仍相對便宜），務必做好資金控管，降低財務槓桿。
文章出處：《Money錢》2025年10月號
